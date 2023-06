Précision : L'entité appelée « Blockchain Association » ci-dessous, qui prétend posséder des bureaux au Royaume-Uni et à Hong Kong, est différente de la Blockchain Association, une organisation établie à Washington, D.C.

VANCOUVER, BC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les Canadiens à se méfier des soi-disant fournisseurs de services de négociation de cryptoactifs qui prétendent être approuvés par des organismes fictifs de réglementation ou de résolution de différends ou en être membres.

Pour conférer une apparence de légitimité à leur stratagème, les prétendus fournisseurs de services de négociation indiquent être agréés par une autorité forgée de toutes pièces, ou être membres d'un organisme fictif de résolution de différends. L'un d'entre eux a même déclaré que cet agrément faisait de lui une « plateforme de négociation en ligne fiable ». Les sites Web de certains de ces fournisseurs comprennent des liens vers de faux organismes de réglementation ou de résolution de différends ayant leur propre site Web.

En voici quelques exemples :

Financial Standard Commission FSC Canada

Financial Commission/Finacom PLC Ltd.

Blockchain Association (Royaume-Uni et Hong Kong - https://blockchainassociation.io/)

- https://blockchainassociation.io/) European Financial Services and Exchange Commission

Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. ( Irlande )

) Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Royaume-Uni)

International Regulatory & Brokerage E-markets

British Investment Commission/ BIC PLC Ltd.

PLC Ltd. International Financial Market Supervisory Authority

Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.

À première vue, les sites Web semblent crédibles; on y présente le processus de traitement des plaintes et de résolution des différends et les recours possibles pour les investisseurs lésés, en plus d'y indiquer les adresses d'emplacements bien réels, comme le Canary Wharf à Londres ou la Plaza de Mayo à Buenos Aires. Or, si on y regarde de plus près, le texte qu'ils contiennent est imprécis et maladroit; on y trouve des erreurs d'orthographe, de grammaire et de syntaxe, soit les habituels « signaux d'alarme » d'entités non légitimes.

Les investisseurs, particulièrement ceux du secteur des cryptoactifs, devraient savoir ce qui suit :

Aucune organisation susmentionnée n'est un organisme de réglementation ou de résolution de différends reconnu, et quiconque prétend avoir son agrément ou en être membre commet vraisemblablement une fraude.

Ces fausses organisations sont uniquement celles identifiées par les ACVM jusqu'à maintenant; la liste pourrait être augmentée à tout moment.

Bon nombre d'organismes nationaux de réglementation et d'autoréglementation du marché de l'investissement sont membres (soit membres ordinaires, membres associés ou membres affiliés) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, organisation légitime dont font partie plusieurs membres des ACVM.

Quiconque envisage d'avoir recours aux services d'une entreprise de cryptoactifs qui prétend être agréée par un organisme de résolution de différends ou en être membre devrait vérifier de façon indépendante que celui-ci existe réellement. Ne vous fiez pas uniquement au site Web de l'organisme; assurez-vous que son nom est cité dans des articles ou que d'autres entités reconnues en font mention.

Par ailleurs, quiconque souhaite investir dans des cryptoactifs devrait consulter la liste des plateformes de négociation qui sont inscrites auprès des ACVM et apprendre les bases des cryptoactifs. Bien que la surveillance réglementaire joue un rôle important dans la protection des investisseurs, ces mesures ne peuvent, à elles seules, écarter tous les risques liés aux opérations sur ces actifs, dont les fluctuations de prix marquées et soudaines.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected] Brian Kladko

British Columbia Securities Commission

[email protected]





Investisseurs, communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorité des marchés financiers