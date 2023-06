Mines d'or Duparquet soutient fièrement les festivités de la Saint-Jean à Duparquet

DUPARQUET, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Mines d'Or Duparquet, filiale de First Mining Gold, est heureuse d'annoncer sa participation aux festivités de la Saint-Jean organisées par la municipalité de Duparquet. En tant que fier commanditaire de cet événement annuel, Mines d'Or Duparquet s'est engagée à soutenir la communauté locale et à contribuer à la célébration de cette fête traditionnelle.

L'événement de la St-Jean s'est déroulé avec succès le 23 juin 2023, attirant une foule enthousiaste de résidents et de visiteurs de la région. Les festivités ont été marquées par une ambiance festive, mettant en valeur la richesse culturelle et la fierté des habitants de Duparquet.

Mines d'Or Duparquet souhaite exprimer sa gratitude envers la municipalité de Duparquet pour l'opportunité de contribuer à ces festivités. La Saint-Jean est une occasion unique de rassembler la communauté, de célébrer notre héritage et de renforcer les liens entre les résidents. En tant qu'entreprise citoyenne, nous sommes fiers de pouvoir soutenir des événements qui favorisent l'épanouissement de la communauté.

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les bénévoles, les organisateurs et les participants qui ont travaillé sans relâche pour faire de cet événement un succès retentissant. Leur dévouement et leur passion ont été la clé de cette journée mémorable.

Mines d'Or Duparquet reste engagée envers la communauté de Duparquet et continuera de soutenir des initiatives locales qui favorisent le développement social, culturel et économique de la région.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental ("EIE") pour le projet publié en juin 2022, et le projet aurifère Duparquet, Pitt Gold, Duquesne et Porcupine East au Québec, un ensemble d'actifs de développement à un stade avancé situés sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), ainsi qu'une participation importante dans Treasury Metals Inc.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

SOURCE Mines d'Or Duparquet

Renseignements: Pour toute information ou demande d'entrevue : Andrew Dunn, [email protected], 514-616-8855