Meilleur accès aux places subventionnées en services de garde - Le ministre Lacombe confirme la conversion de 1 767 places non subventionnées et lance la deuxième phase de conversion de l'appel de projets ciblé 2020

QUÉBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Afin de corriger l'iniquité interrégionale qui existe en matière d'accès pour les familles québécoises à une place subventionnée en services de garde éducatifs à l'enfance et pour bonifier l'offre existante, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer que 25 garderies sont autorisées à convertir un total de 1 767 places non subventionnées en places subventionnées. Du même coup, le ministre a lancé aujourd'hui la deuxième phase de cet appel de projets ciblé pour convertir 1 733 places non subventionnées en places subventionnées supplémentaires.

Cette annonce fait suite à l'appel de projets ciblé qu'a lancé le gouvernement, l'an dernier, pour convertir en deux phases 3 500 places non subventionnées en places subventionnées. La première phase, qui visait à convertir 1 750 places dans 19 territoires de bureaux coordonnateurs, comptera finalement 1 767 places. La deuxième phase qui a été lancée aujourd'hui permettra de convertir 1 733 places additionnelles dans 35 autres territoires.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé en début de semaine que 9 014 places subventionnées verraient également le jour d'ici 24 mois, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

Citation :

« Nous travaillons sans relâche pour améliorer notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance. Les places subventionnées sont au cœur de ce réseau. Il est primordial d'être en mesure d'en offrir plus aux parents, particulièrement dans des territoires où le taux de défavorisation est plus élevé. Des places de qualité à un prix abordable sont constituent une des clés importantes pour que chaque tout-petit puisse développer son plein potentiel. Offrir plus de places subventionnées nous donne aussi la chance de rétablir une certaine équité pour les parents du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Phase 1 :

Les places correspondant aux projets autorisés seront converties en places subventionnées graduellement à compter de l'automne 2021.

Phase 2 :

Seules les garderies non subventionnées ayant un permis depuis plus de cinq ans sont admissibles à l'appel de projets ciblé.

Les places seront converties dans les territoires de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial où l'offre de places subventionnées est plus faible que la moyenne québécoise, soit sous un taux de 76 %.

La défavorisation sera priorisée lorsque les projets seront analysés.

Les demandeurs intéressés ont jusqu'au 12 novembre 2021 pour déposer leur projet. Les projets retenus seront annoncés à l'été 2022 et les conversions s'effectueront graduellement à partir de l'automne 2022.

Projets retenus pour la première phase de conversion de l'appel de projets ciblé 2020

Région administrative Territoire de

bureaux coordonnateurs

(TBC) Nom de l'entreprise Municipalité visée Nombre de places 03 - Capitale-Nationale 308 9247-8437 Québec inc. Québec 52 308 9166-5232 Québec inc. Québec 55 310 Des Amours de Bout'chou inc. Québec 62 310 Garderie des Petits Gouverneurs inc. Québec 36 06 - Montréal 602 Collège Saint Marc Pierrefonds 80 605 Garderie Sésame inc. Côte-Saint-Luc 80 606 9213-0095 Québec inc. Montréal 80 609 Centre éducatif Mains dans la main inc. Montréal 70 610 9215-1604 Québec inc. Saint-Laurent 73 611 9246-3447 Québec inc. Montréal 80 611 9214-3346 Québec inc. Montréal 80 613 9245-3224 Québec inc. Montréal 56 615 Garderie éducative Au Paradis des Petits inc. Saint-Léonard 53 616 Le groupe Aabi & Fils inc. Montréal 80 617 9257-7170 Québec inc. Montréal 66 618 9217-6403 Québec inc. Montréal 77 07 - Outaouais 709 9308-5470 Québec inc. Gatineau 80 13 - Laval 1301 Garderie éducative La Forêt Enchantée inc. Laval 78 1302 7061188 Canada inc. Laval 80 1303 Garderie Wili-Wilo inc. Laval 69 1303 Garderie bilingue Les Amis de Camélia inc. Laval 60 16 - Montérégie 1622 La Garderie éducative Le Clown sur la lune inc. Longueuil 80 1622 9251-1245 Québec inc. Longueuil 80 1625 Garderie Les Moments Magiques inc. Brossard 80 1625 9140-2990 Québec inc. Saint-Lambert 80









Total pour l'ensemble du Québec 1 767

