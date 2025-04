Mai, un mois achalandé à la SAAQ : prenez rendez-vous!

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire rappeler à sa clientèle qu'il est fortement recommandé de prendre rendez-vous avant de se présenter dans un point de service.

Cette suggestion est d'autant plus importante à quelques jours d'un des mois les plus achalandés de l'année. À titre d'exemple, en mai 2024, la SAAQ a servi en personne environ 110 000 clientes et clients de plus qu'au cours d'un mois de la basse saison. Cette affluence est notamment due aux nombreux déremisages et transferts de véhicules effectués au printemps. La SAAQ vous rappelle également que ses services en ligne SAAQclic vous permettent d'effectuer ces transactions sans vous déplacer.

Pour gagner du temps et diminuer l'attente, les clients sont invités à :

effectuer, lorsque possible, leurs transactions en ligne (services disponibles) via SAAQclic, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

prendre rendez-vous lorsqu'ils doivent se rendre dans un centre de services;

toujours s'assurer d'avoir les documents nécessaires à la réalisation de leur transaction.

En prenant rendez-vous avant de se présenter, la clientèle s'assurera de pouvoir être servie, mais surtout de gagner un temps précieux.

