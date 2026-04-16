Macaire et trois nouveux animaux intronisés au Panthéon québécois des animaux

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de son congrès annuel, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux célébrait aujourd'hui le 28e anniversaire de la création du Panthéon québécois des animaux. Plus de 500 médecins vétérinaires et invités assistaient à cet événement au Palais des congrès de Montréal. Wally, Pascal, Moka et « Macaire » sont venus gonfler les rangs des cinquante-six chiens, six chats et deux chevaux ayant déjà eu l'honneur d'y être intronisés.

Wally. À l'hiver 2018-2019, alors que son maître s'était effondré par grand froid, Wally a sauvé sa vie en allant chercher de l'aide. Depuis, ce chien se distingue par son instinct protecteur et son rôle essentiel auprès de lui -- un véritable héros du quotidien. Wally est venu avec son maitre, M. Patrice Sarrasin.

Pascal est un cheval miniature de zoothérapie qui apporte réconfort et joie depuis 9 ans. Offert à Mme Coutu lors du Banquier - Spécial animaux en 2016, il s'est révélé d'une douceur exceptionnelle. Par ses visites dans les CHSLD et hôpitaux à travers le Québec, Pascal touche des centaines de personnes et incarne un véritable messager de lumière et d'humanité. Pascal est accompagné de Mme Anne-Caroline Coutu.

Moka, cacatoès de 22 ans, est un partenaire de zoothérapie au grand cœur. Depuis sept ans, il accompagne diverses clientèles -- aînés, jeunes, personnes incarcérées ou vivant avec des enjeux de santé mentale --, apportant joie, apaisement et moments de rencontre et de partage grâce à sa personnalité enjouée et profondément attachante. Moka est accompagné de Mme Claudie Gauthier

La Révolution tranquille a aussi transformé la place des animaux de compagnie au Québec, notamment grâce à la télévision. Avec le chien Macaire dans Quelle famille, Mme Janette Bertrand a contribué à normaliser la présence du chien comme membre de la famille. Cinquante ans plus tard, cet héritage se reflète dans l'omniprésence des chiens dans les foyers québécois, un clin d'œil que souhaitent souligner les médecins vétérinaires du Québec. Macaire n'était pas là, bien entendu! Mais pour remettre ce prix « Compagnon » posthume, Zermatt et sa maitresse, Mme Renée-Claude Thériault, étaient présents, ainsi que les comédiennes Mmes Isabelle Lajeunesse et Ghyslaine Paradis.

Le prix Ani-bon, attribué à un organisme qui a une incidence positive sur le bien-être animal au Québec, a été remis à Proanima, un organisme à but non lucratif qui est né d'un besoin urgent : offrir une gestion animalière éthique, humaine et responsable.

Le Dr Vincent Paradis, directeur en médecine de refuge, et Mme Anny Kirouac, directrice générale, étaient sur place pour recevoir le prix.

Pour en connaître davantage sur chacun des intronisés, consultez le site:

www.amvq.quebec/fr/pantheon-quebecois-des-animaux-1

Photos de la cérémonie disponibles sur demande

SOURCE Association des médecins vétérinaires du Québec

Contacts : Mme Nathalie Simard -- Responsable des communications, AMVQ en pratique des petits animaux., Cellulaire : 514 298-5643, Courriel : [email protected]; Dr Michel Pepin -- Collaborateur aux communications, AMVQ en pratique des petits animaux., Cellulaire : 514 668-6829, Courriel : [email protected]