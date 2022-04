LÉVO Société d'investissements fait l'acquisition du franchiseur Cardio Plein Air

SHERBROOKE, QC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - LÉVO Société d'investissements est extrêmement fière d'annoncer l'acquisition de Cardio Plein Air. Il s'agit d'un vaste réseau de 49 franchises bien connu à travers le Québec. Sa mission est de faciliter l'accessibilité des activités sportives pour ainsi assurer le bien-être des Québécois. L'entente a été conclue le 1er avril 2022.

Par cette acquisition, LÉVO Société d'investissements et Cardio Plein Air ont pour conviction de poursuivre le travail et le mandat pour lequel Danielle Danault, fondatrice de Cardio Plein Air, se dévoue depuis plus de 22 ans.

« L'approche de LÉVO se veut bienveillante, soucieuse d'optimiser la performance d'entreprises matures dans le respect des acquis et des accomplissements du passé. » - David Masson, Cofondateur de LÉVO Société d'investissements

LÉVO Société d'investissements est heureuse de cette première acquisition et tient à remercier Danielle Danault pour cette grande marque de confiance.

À propos de Cardio Plein Air

Cardio Plein Air aspire au bien-être des Québécois en favorisant l'accessibilité des activités sportives dans le cadre d'expériences agréables et motivantes. L'entreprise est pionnière de l'entraînement en plein air au Québec.

À propos de LÉVO Société d'investissements

LÉVO Société d'investissements rassemble les expertises d'entrepreneurs bien établis et issus de différents domaines en entretenant comme principal objectif d'ajouter son expertise à celle des entreprises pour ainsi favoriser leur développement. En plus de prendre part au développement des entreprises, LÉVO souhaite concrétiser des acquisitions et assurer la relève d'entreprises matures.

SOURCE LÉVO Société d'investissements

Renseignements: David Masson, Cofondateur de LÉVO Société d'investissements, levo-invest.ca, [email protected], 819 212-0000