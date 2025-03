OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ANISHINABE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - La représentation des Premières Nations, des Inuit et des Métis est essentielle pour façonner l'avenir du Canada et faire progresser les relations de nation à nation, entre les Inuit et la Couronne, et de gouvernement à gouvernement, fondées sur le respect, un véritable partenariat et la reconnaissance des droits. Alors que nous continuons sur la voie de la réconciliation, nous rebâtissons les relations avec les peuples autochtones et appuyons l'autodétermination des Autochtones.

Aujourd'hui, le Canada et les dirigeants autochtones nationaux ont franchi une étape importante vers une réconciliation durable. L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, s'est joint à la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, au président d'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et à la présidente du Ralliement national des Métis, Victoria Pruden, afin de signer une lettre d'intention et un cadre de mise en œuvre axé sur la collaboration qui consolide davantage la présence permanente des Premières Nations, des Inuit et des Métis au cœur de la Cité parlementaire du Canada.

Cet espace national pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis, situé au 100, rue Wellington et au 119, rue Sparks, est situé au cœur de la Cité parlementaire du Canada à Ottawa. Les Premières Nations, les Inuit et les Métis continueront de peaufiner la vision pour cet espace qui devrait offrir aux gouvernements, institutions et organisations autochtones un endroit où tenir des réunions intergouvernementales et des événements. Il offrira également aux Canadiens d'un océan à l'autre et aux visiteurs du monde entier une occasion unique de mieux comprendre les Premières Nations, les Inuit et les Métis, ainsi que leurs importantes contributions au passé, au présent et à l'avenir du Canada.

La signature de ces accords aujourd'hui fait progresser les efforts des organisations autochtones nationales et constitue une base solide sur laquelle le gouvernement du Canada pourra s'appuyer pour restaurer et moderniser les bâtiments. Guidé par les organisations autochtones nationales, le Canada continuera de collaborer dans le cadre d'un véritable partenariat pour façonner la vision et la conception à long terme de l'espace et, en fin de compte, réaménager les bâtiments pour réaliser cette vision.

Créé et géré par l'Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis, cet espace national pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis sera un symbole durable de partenariat, de respect et d'avenir commun.

Citations

« L'établissement de cet espace réservé aux gouvernements des Premières Nations, d'un océan à l'autre, pour mener des activités intergouvernementales est une étape importante. Les Premières Nations réclament depuis longtemps une présence permanente dans la Cité parlementaire, et la signature d'aujourd'hui fait avancer l'orientation établie par les Premières Nations en assemblée dans la résolution 29/2019 de l'APN, au 100, rue Wellington. Nous continuerons de travailler avec tous les partenaires, y compris la Nation algonquine, pour veiller à ce que cet espace réponde vraiment aux besoins de nos dirigeants et de nos communautés. »

Cindy Woodhouse Nepinak, chef nationale

Assemblée des Premières Nations

« Inuit Tapiriit Kanatami a travaillé avec le gouvernement du Canada et nos partenaires de l'Assemblée des Premières Nations et du Conseil national des Métis depuis 2017 pour remplir de vie et d'énergie cet espace situé en face de l'édifice du Centre à Ottawa. Nous avons organisé des événements réussis et accueilli plus de 3 000 invités de 21 pays au cours de la dernière année seulement. Nous sommes impatients de poursuivre ce travail et de continuer à développer cet espace pour qu'il soit fidèle à notre partenariat mutuel et à notre relation avec le Canada. »

Natan Obed, président

Inuit Tapiriit Kanatami

« Ensemble, avec l'Assemblée des Premières Nations et l'Inuit Tapiriit Kanatami, nous veillerons à ce que les voix de nos nations soient entendues et comprises par les décideurs à Ottawa. En l'honneur de Louis Riel et de nos ancêtres, nous veillerons à ce que nous ayons un siège à la table et la place qui nous revient dans la Confédération. »

Victoria Pruden, présidente

Ralliement national des Métis

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante sur notre chemin commun vers la réconciliation pour cette génération et celles à venir. Cet espace est plus qu'un simple bâtiment; il vise à honorer les cultures, les voix et l'histoire des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Il assure une présence autochtone permanente sur le terrain entourant la Colline du Parlement, ce qui amplifie les voix autochtones au cœur de la démocratie canadienne. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas important sur la voie de la réconciliation. Notre gouvernement demeure déterminé à travailler avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour soutenir la création d'un espace qui reflète leur vision et qui célèbre leurs langues, leurs cultures, leurs traditions et leurs contributions, tout en assurant la présence d'un espace autochtone permanent dans la Cité parlementaire du Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Faits en bref

Le budget de 2024 prévoit 4,2 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour aider les partenaires autochtones à mobiliser leurs membres dans le réaménagement à long terme des immeubles situés au 119, rue Sparks et au 100, rue Wellington dans l'espace national pour les peuples autochtones, y compris un espace réservé aux membres algonquins.

dans l'espace national pour les peuples autochtones, y compris un espace réservé aux membres algonquins. En juin 2017, le premier ministre a annoncé que l'ancienne ambassade des États-Unis au 100, rue Wellington à Ottawa , sur le territoire traditionnel de la Nation algonquine Anishinàbe, serait transformée en un espace national pour les peuples autochtones dirigé par les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Depuis, le tracé de l'emplacement a été élargi pour inclure l'espace dédié aux Algonquins.

à , sur le territoire traditionnel de la Nation algonquine Anishinàbe, serait transformée en un espace national pour les peuples autochtones dirigé par les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Depuis, le tracé de l'emplacement a été élargi pour inclure l'espace dédié aux Algonquins. Le 5 juin 2024, le gouvernement du Canada et le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg ont signé une entente historique visant l'aménagement d'un espace algonquin dédié dans la Cité parlementaire à Ottawa .

. À l'été 2024, le 100, rue Wellington était ouvert au public tous les mercredis et dimanches, et les visiteurs pouvaient participer à des visites guidées des espaces d'exposition mettant en valeur la richesse de l'histoire et de la culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Des activités d'éducation publique ont également eu lieu à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones et de la fête du Canada.

était ouvert au public tous les mercredis et dimanches, et les visiteurs pouvaient participer à des visites guidées des espaces d'exposition mettant en valeur la richesse de l'histoire et de la culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Des activités d'éducation publique ont également eu lieu à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones et de la fête du Canada. L'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis ont collaboré avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et RCAANC pour créer des espaces d'exposition et de réunion temporaires au 100, rue Wellington . Cette exposition est relocalisée temporairement alors que les partenaires négocient un espace d'exposition public provisoire qui ouvrirait avant la période de réaménagement de 10 ans du bloc 2.

