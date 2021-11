Le Prix Droits et Libertés 2021 sera remis à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la santé pour leur engagement exceptionnel

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a annoncé aujourd'hui que le Prix Droits et Libertés 2021 sera remis à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la santé du Québec. Sous le thème « Au-delà des soins, la dignité », cet hommage collectif vise à souligner leur engagement, leur courage et leurs efforts essentiels durant la pandémie pour sauvegarder nos droits à la vie, à la santé et à la dignité.

« Nos droits à la dignité, à la santé et à la vie ont été rudement mis à l'épreuve depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Même en période d'urgence sanitaire, ces droits fondamentaux sont protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Et ce sont bel et bien les travailleurs et travailleuses de la santé qui ont porté ces droits sur leurs épaules au plus fort de la crise », affirme Philippe-André Tessier, président de la Commission.

« Du jour au lendemain, le personnel soignant est devenu proche-aidant, confident, membre de la famille. Ils et elles étaient là pour soigner, mais aussi pour accompagner, écouter, et maintenir les liens sociaux, si importants pour notre santé mentale. Au-delà des soins, ces personnes se sont engagées pour notre dignité et notre humanité ».

Cette édition étant un hommage collectif, il n'y aura pas d'appels à candidatures. La Commission a choisi de produire cinq capsules vidéo mettant en vedette des travailleuses et travailleurs de la santé qui reviennent sur un moment marquant de la pandémie. Ces vidéos seront projetées en première lors de la Cérémonie du Prix Droits et Libertés prévue le 15 décembre prochain.

La Commission a également l'honneur d'annoncer la participation de l'interprète féminine du dernier Gala de l'ADISQ, Roxane Bruneau, comme artiste-invitée de la cérémonie du Prix Droits et Libertés 2021.

Pour une avant-première de la cérémonie : https://youtu.be/Y0KMCERsPQY

À propos du Prix Droits et Libertés

La Commission décerne annuellement le Prix Droits et Libertés depuis 1988. Le Prix vise à souligner le travail exceptionnel de personnes et d'organismes dont les réalisations contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec. Pour en savoir plus, consultez : http://www.cdpdj.qc.ca/pdl

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Dalia Alachi

Tel : 514 475 4571

[email protected]

Suivez-nous sur : Facebook | Twitter | Youtube | LinkedIn | Instagram

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Liens connexes

https://www.cdpdj.qc.ca/