Le Prix Acadie-Québec décerné à M. Michel Robitaille

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Afin d'honorer le travail accompli pour tisser des liens entre les nations québécoise et acadienne, le Prix Acadie-Québec est décerné au président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, M. Michel Robitaille. Le prix lui a été remis en mains propres par M. Louis Lemieux, adjoint parlementaire du ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, et M. Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie (SNA). La remise s'est déroulée au site patrimonial de L'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu, lieu de mémoire de la contribution du peuple acadien à l'héritage culturel québécois.

En 2008, M. Robitaille a occupé le poste de premier président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques (CFA), pendant deux ans. Il en est le président du conseil d'administration depuis 2019. Québécois, grand ami de l'Acadie, il a consacré ces 16 dernières années à la construction et à la consolidation de ponts solides entre les deux nations. La valorisation et la promotion de la langue française sont au cœur de ses préoccupations et un fil rouge de sa carrière. Il a été notamment délégué général du Québec à Paris et représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie de 2010 à 2016, après avoir exercé plusieurs autres fonctions dans le réseau diplomatique québécois, dont celle de délégué général du Québec à New York de 2002 à 2007.

Créé en 2006, le Prix Acadie-Québec reconnaît l'apport remarquable de personnes ou d'organismes de l'Acadie et du Québec au développement et à la consolidation des relations Acadie-Québec. Remis conjointement par la SNA et le gouvernement du Québec, il met en lumière le travail de personnes ou d'organismes qui se distinguent par leurs actions pour développer les relations entre les deux nations. Cette année, un prix a été remis au Québec, à Michel Robitaille, et un autre en Acadie, au chanteur francophone néo-écossais P'tit Belliveau, lors du Congrès mondial acadien tenu en Nouvelle-Écosse en août dernier.

Citations :

« Je suis très fier du travail accompli par Michel Robitaille. La francophonie canadienne doit être solidaire et tisser des liens solides, pour agir de concert et avec vigueur en faveur de la langue française. Le parcours de M. Robitaille et sa contribution à la tête du Centre de la francophonie des Amériques démontrent son engagement en faveur du rapprochement de nos deux nations. Je le félicite pour ces honneurs amplement mérités! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« C'est un honneur pour moi de pouvoir remettre le Prix Acadie-Québec à M. Michel Robitaille, qui plus est dans un lieu hautement symbolique de l'héritage acadien du Québec, au cœur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les projets soutenus ou initiés par le Centre de la francophonie des Amériques sont nombreux, emballants et permettent des échanges enrichissants entre le Québec et l'Acadie. Le Centre a notamment développé un volet jeunesse des plus intéressants, qui permet de renforcer la connaissance mutuelle entre nos deux nations. Bravo M. Robitaille! »

Louis Lemieux, adjoint parlementaire du ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« La contribution de M. Robitaille à la francophonie canadienne, en particulier à l'Acadie, est remarquable. À travers ses conseils avisés et son soutien constant, il a su renforcer les liens entre l'Acadie et le Québec, mais aussi avec l'ensemble de la francophonie des Amériques et internationale. Merci, M. Robitaille, pour votre précieuse contribution qui fait rayonner notre langue et nos cultures, qui donne toute sa place aux peuples francophones, notamment le peuple acadien. »

Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie

Faits saillants :

Le Prix Acadie-Québec a été remis en Acadie par M. Roberge et par M. Théberge à l'artiste P'tit Belliveau, de Baie Sainte-Marie , en Nouvelle-Écosse, lors du Congrès mondial acadien.

, en Nouvelle-Écosse, lors du Congrès mondial acadien. Le prix consiste en une œuvre d'art conçue par l'artiste Lucie Bellemare . Il symbolise la convergence et la collaboration entre le Québec et l'Acadie.

