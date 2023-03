Le PLAN propose des expériences citoyennes uniques à découvrir!

Deux nouvelles installations immersives à Laval en collaboration avec l'UQAM et le Collège Montmorency

LAVAL, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de l'arrivée du printemps, le Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative (PLAN) présente dans le quadrilatère Montmorency deux installations interactives liées aux préoccupations environnementales, INTERFÉRENCES et MYCÉLIUM, réalisées grâce à la collaboration de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), du Collège Montmorency et de la Ville de Laval. À seulement deux stations de métro de Montréal et accessibles au grand public, les deux installations comprennent des parcours et des performances multimédias en mettant de l'avant la créativité numérique et en valorisant l'expérience urbaine à Laval.

« Ces deux projets sont un autre bel exemple de concertation sur le territoire lavallois entre des partenaires institutionnels, des professeurs et leurs étudiants, ainsi que des artistes et membres de l'industrie numérique. Depuis sa création en 2018, le PLAN a investi plus de 1,5 million de dollars dans des projets créatifs lavallois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer la reconduction de nos programmes et concours de financement », affirme la directrice générale du PLAN, Vanessa Martel. « La créativité sera mise à l'honneur dans l'espace public lavallois. J'invite d'ailleurs les professeurs.es, les chercheurs.es, les étudiants.es, les entrepreneurs.es, les organismes locaux et les artistes à soumettre leur candidature à compter du 27 mars 2023. Bienvenue à tous et à toutes ! », ajoute Vanessa Martel.

À propos des deux installations

MYCÉLIUM

Gagnant du concours Espace créatif, financé par la Ville de Laval et le PLAN, MYCÉLIUM, une expérience interactive, s'impose dans les espaces publics extérieurs du Collège Montmorency du 20 au 23 mars 2023. MYCÉLIUM, un projet réalisé en collaboration avec l'UQAM, évoque le réseau de filaments essentiels à la vie d'un champignon. La connexion entre l'être humain et l'écosystème, ainsi que le désir inné de comprendre et d'être compris sont au cœur même des inspirations artistiques du projet qui questionne les interactions humaines avec l'environnement, la technologie et soi-même.

« MYCÉLIUM est la réalisation des finissantes et finissants du programme d'intégration multimédia du Collège Montmorency. Cette épreuve synthèse ambitieuse permet aux élèves de démontrer leurs registres créatifs et techniques dans un contexte professionnel sans précédent. Déployer des installations interactives extérieures hivernales est un défi de taille pour quiconque œuvrant dans notre domaine. Ces installations incarnent la force, la résilience et les ramifications du mycélium, véritable reflet de la cohorte finissante » explique Guillaume Arseneault, enseignant en Technique d'intégration multimédia au Collège Montmorency.

Le vernissage aura lieu le 23 mars 2023 dès 18h30 sur le parvis du Collège Montmorency.

INTERFÉRENCES

L'équipe d'INTERFÉRENCES, dirigée par Danny Perreault, professeur à l'École des médias de l'UQAM, et Lora Boisvert, enseignante en Technique d'intégration multimédia au Collège Montmorency, est gagnante du concours Projets interordres, financé par le PLAN. Le projet INTERFÉRENCES déploie un écosystème immersif et interactif à mi-chemin entre symbiose et disruption. L'expérience propose une déambulation à travers trois installations interactives et immersives ainsi qu'une projection vidéo. Le public est invité à communiquer dans des cabines téléphoniques inspirées de la mycologie, à entrer en contact direct avec la nature dans une arche recouverte de mousse végétale interactive et à brouiller les signaux de ce système global en activant un amalgame technologique sculptural. L'ensemble est relié par un réseau de racines et convie à une expérience lumineuse mettant en valeur l'espace public du parvis.

« La collaboration avec PLAN et le Collège Montmorency offre des perspectives supplémentaires au projet final des finissantes et finissants du programme, en leur permettant de mettre à profit leurs apprentissages et d'exprimer leur créativité au bénéfice de la population lavalloise et des environs », estime le professeur Perreault, responsable du projet réalisé au baccalauréat en communication, profil création médias - médias interactifs de l'UQAM.

Le lancement aura lieu le 21 avril 2023 en soirée sur le parvis du Collège Montmorency. Restez à l'affût!

À propos du Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative

Regroupant le Collège Montmorency, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal et soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, le PLAN a pour mission d'assurer une réponse concertée aux défis de la formation et de la recherche engendrés par le développement des arts numériques en enseignement supérieur ainsi que sa contribution à l'économie créative lavalloise.

