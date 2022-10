WASHINGTON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Pourvu d'un des plans climatiques les plus précis et les plus exhaustifs au monde, d'abondantes ressources naturelles et d'une main-d'œuvre qualifiée, le Canada s'impose comme un fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre. Les gouvernements de par le monde réclament des formes d'énergie non émettrices abordables et de source fiable, et c'est dans ce contexte que les pays qui partagent la même vision doivent unir leurs forces pour bâtir un avenir durable sur les plans économique et environnemental.

Au cours de la dernière semaine, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a participé et pris la parole à quelques événements pour mettre en relief la possibilité, pour le Canada, d'exercer un leadership dans le secteur nucléaire :

Le 20 octobre dernier, lors du sommet de l'Association nucléaire canadienne sur le financement du nucléaire, le ministre a parlé avec des membres de l'industrie du soutien accordé par le Canada au déploiement des technologies nucléaires au pays et à l'étranger.

au déploiement des technologies nucléaires au pays et à l'étranger. Le 25 octobre, le ministre a pris part à l'annonce d'un prêt de 970 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada destiné à financer le développement du premier petit réacteur modulaire (PRM) à vocation commerciale au Canada , qui devrait commencer à produire de l'électricité en 2028.

destiné à financer le développement du premier petit réacteur modulaire (PRM) à vocation commerciale au , qui devrait commencer à produire de l'électricité en 2028. Aujourd'hui, le ministre a conclu sa participation à la Conférence ministérielle internationale sur l'énergie nucléaire au 21e siècle (site en anglais) de l'Agence internationale de l'énergie atomique ( AIEA ) à Washington , où il a souligné l'importance de consolider les alliances internationales en appui à la diversification et à la sécurité dans le marché mondial des combustibles, services et technologies nucléaires. Il a notamment :

assisté aux séances plénières et prononcé la déclaration nationale du Canada ;

;

rencontré des homologues états-uniens, dont la secrétaire à l'Énergie des États Unis, Jennifer Granholm , et le conseiller climatique de l'administration Biden, John Podesta ;

, et le conseiller climatique de l'administration Biden, ;

rencontré des homologues d'autres pays et le directeur général de l' AIEA , Rafael Grossi ;

, ;

rencontré des chefs de file du secteur nucléaire et participé à une table ronde sur la coopération en matière nucléaire animée par l'Association nucléaire canadienne, aux côtés du ministre ontarien Todd Smith , et à laquelle ont pris part des représentants des chaînes d'approvisionnement nucléaire canadienne et américaine, de la Société de gestion des déchets nucléaires, de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, d'Énergie atomique du Canada limitée, d'entreprises spécialisées dans le développement de technologies nucléaires et de services publics canadiens.

Depuis près de 70 ans, le gouvernement du Canada promeut une utilisation pacifique et sûre des technologies nucléaires à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la filière nucléaire canadienne peut jouer un rôle clé dans la production d'une électricité non émettrice de plus en plus en demande et la production d'isotopes médicaux essentiels à des traitements comme la radiothérapie et à l'évaluation des maladies du cœur.

À son retour au pays, le ministre poursuivra son travail de concertation avec les provinces et territoires, les partenaires autochtones, le secteur privé, les groupements de travailleurs et les organisations environnementales dans le but de faire du Canada le fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre et d'assurer un avenir propre et prospère à toute la population canadienne.

Citations

« Pour atteindre ses objectifs économiques et climatiques, le Canada devra développer considérablement son réseau électrique. Il doit prendre en compte toutes les sources d'énergie non émettrices, y compris le nucléaire, pour relever ce défi colossal. Le gouvernement du Canada s'alliera à des pays aux vues similaires pour faire en sorte que l'énergie et les technologies nucléaires canadiennes soutiennent la transition vers un monde carboneutre prospère et sûr. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Renseignements connexes

En octobre 2022, le commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada a salué le gouvernement du Canada pour sa gestion sécuritaire des déchets radioactifs.

a salué le gouvernement du pour sa gestion sécuritaire des déchets radioactifs. En décembre 2020, le Canada a rendu public le Plan d'action des PRM, qui mise sur les possibilités offertes par cette technologie nucléaire de pointe.

a rendu public le Plan d'action des PRM, qui mise sur les possibilités offertes par cette technologie nucléaire de pointe. Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources serviront de tribunes pour aligner les ressources fédérales et provinciales en vue d'exploiter des débouchés économiques régionaux importants, y compris dans l'industrie nucléaire.

Le budget fédéral de 2022 prévoit plusieurs investissements dans le développement et l'utilisation des technologies nucléaires, notamment près de 70 millions de dollars pour Ressources naturelles Canada , plus de 50 millions de dollars pour le renforcement des capacités de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et 250 millions pour les activités préalables au développement de projets d'électricité, y compris l'électricité nucléaire. De plus, le budget de 2022 annonce un rôle élargi pour la Banque de l'infrastructure du Canada qui lui permettra d'investir dans le nucléaire, ce qui prépare le terrain à son investissement dans un PRM pour la production d'électricité à l'échelle du réseau à la centrale nucléaire de Darlington , l'un des premiers du genre à être construit dans un pays du G7.

