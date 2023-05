Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer des visiteurs et accroître la prospérité.

PITT MEADOWS, BC, le 24 mai 2023 /CNW/ - D'un océan à l'autre, le Canada offre un secteur d'innovation de pointe, des destinations de renommée mondiale et des collectivités florissantes. Le gouvernement du Canada soutient la croissance économique qui aidera les entreprises et les collectivités canadiennes à prospérer aujourd'hui et dans les années à venir.

Le ministre Sajjan célèbre la Semaine du développement économique et annonce un financement de plus de 3,1 millions de dollars en faveur des Britanno-Colombiens (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

À l'occasion de la première Semaine du développement économique au Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3,1 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de neuf projets réalisés dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Le financement comprend le montant de 1,763 439 million de dollars destiné à quatre projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés, ainsi que le montant de 1,014 012 million de dollars destiné à trois projets financés par le Fonds d'aide au tourisme et un projet dans le cadre des programmes Écosystèmes d'innovation régionaux et Développement économique et diversification des collectivités.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître la prospérité et à créer des possibilités et des conditions propices à une croissance économique constante pour tout le monde, notamment pour les communautés autochtones de la Colombie-Britannique. Parmi les projets annoncés aujourd'hui, quatre d'entre eux soutiendront le tourisme autochtone. Par exemple, la Première Nation Katzie recevra 682 500 dollars pour aménager et moderniser la marina de Grant Narrows à Pitt Meadows, un centre de transport pour les touristes qui font du canoë-kayak, explorent le milieu naturel ou visitent un gîte local en pleine nature. La revitalisation de la marina contribuera à créer et à maintenir des emplois locaux, à attirer de nouveaux visiteurs et des touristes déjà venus, à aider les entreprises locales à prospérer et à multiplier les possibilités touristiques à l'avenir. De la même manière, la Première Nation Cheam recevra un montant de 669 619 $ pour rénover la maison longue Cheam située à Rosedale, qui est un point central de la collectivité. Les rénovations aideront la Première Nation Cheam à tenir des cérémonies religieuses saisonnières, des ateliers culturels et éducatifs et des réunions.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Des collectivités de toute la province profiteront de l'annonce d'aujourd'hui, notamment Anmore, Salt Spring Island, Agassiz et Rosedale.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information ci-dessous.

En cette Semaine du développement économique, les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional renforceront nos collectivités, créeront des emplois, amélioreront la qualité de vie et ouvriront la voie à un avenir économique solide pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Pendant la Semaine du développement économique, nous célébrons le dynamisme de nos entreprises et de nos collectivités. Les investissements annoncés aujourd'hui démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Investir dans l'innovation, dans des collectivités dynamiques et dans la relance de secteurs comme le tourisme aidera les Britanno-Colombiens aujourd'hui et à l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'heure est venue pour le secteur touristique de passer du rétablissement à la prospérité. Au cours des trois dernières années, notre gouvernement a investi dans le maintien et la reconstruction de l'écosystème du tourisme. Nous avons fait la promotion de nos acquis et tourné notre regard vers l'avenir. Pour bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde, il nous faut un secteur touristique vigoureux et complètement remis sur pied. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les visiteurs de l'étranger et la population canadienne profitent du tourisme et de ce qu'il a à offrir, et ce, pour des générations à venir. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La Premiere Nation Katzie est ravie de recevoir le soutien du gouvernement du Canada. Ce financement aidera notre Nation et son service de développement économique à améliorer et à réaménager la rampe de mise à l'eau de la PAWMA et de Grant Narrows. Nous sommes également heureux d'annoncer que nous avons récemment signé un bail à long terme avec la province de la Colombie-Britannique pour gérer cette zone. Ce projet aidera la Nation à développer une économie plus autonome, à soutenir les activités touristiques actuelles et futures dans la région d'Upper Pitt et à faire avancer le processus de réconciliation. »

- Chef Grace George, Première Nation Katzie

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

En 2022, PacifiCan a ouvert des bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John. Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique. PacifiCan établira son administration centrale à Surrey , en Colombie-Britannique.

, à , à , à , à , à et à Fort St. John. Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique. PacifiCan établira son administration centrale à , en Colombie-Britannique. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités de l'ensemble du Canada à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles. PacifiCan a déjà investi plus de 29 millions de dollars dans plus de 80 projets en Colombie-Britannique.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter la croissance future. PacifiCan a déjà investi plus de 26 millions de dollars dans plus de 90 organisations en Colombie-Britannique.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques des collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Par l'intermédiaire de ce programme, PacifiCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles.

Liens connexes

Restez branchés

Document d'information : Le ministre Sajjan célèbre la Semaine du développement économique et annonce un financement de plus de 3,1 millions de dollars en faveur des Britanno-Colombiens

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Le Centre Hope Mountain pour la Outdoor Learning Society

37 105 $

Le financement contribuera à restaurer l'extrémité ouest du sentier de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Hope, sentier qui a été endommagé par les inondations dans le Nord-Ouest du Pacifique en novembre 2021. Le sentier comprendra deux nouveaux ponts, des panneaux de signalisation et des bancs qui inciteront les visiteurs à revenir pour profiter de ce sentier forestier côtier qui offre une vue incomparable.

Première Nation Cheam

669 619 $

Le financement servira à rénover la maison longue Cheam située à Rosedale, qui est un point central de la collectivité. Les rénovations aideront la Première Nation Cheam à tenir des cérémonies religieuses saisonnières, des ateliers culturels et éducatifs et des réunions. La maison longue servira également de lieu d'intervention en cas d'urgence.

Ville d'Abbotsford

681 715 $

Le financement servira à créer de nouvelles toilettes publiques accessibles au parc Berry à Abbotsford et à améliorer l'aménagement paysager avec un nouveau sentier. De vastes consultations communautaires ont révélé la nécessité d'installer des toilettes publiques, ce qui permettra aux visiteurs de passer plus de temps dans le parc et d'en améliorer l'accessibilité.

Le Village d'Anmore

375 000 $

Le financement servira à améliorer le parc Spirit à Anmore, notamment en réparant le système de drainage du parc, en modernisant l'équipement du terrain de jeu et en améliorant l'accessibilité. Ces améliorations permettront d'organiser de futurs événements communautaires, notamment des marchés de produits fermiers et des festivals de camions de nourriture.

Fonds d'aide au tourisme

Première Nation Katzie

682 500 $

Le financement permettra d'aménager et de moderniser la marina de Grant Narrows à Pitt Meadows, un centre de transport pour les touristes qui font du canoë-kayak, explorent la nature ou visitent les gîtes de la région. La revitalisation de la marina contribuera à créer et à maintenir des emplois locaux, à attirer de nouveaux visiteurs et des touristes déjà venus, à aider les entreprises locales à prospérer et à multiplier les possibilités touristiques pour la région à l'avenir.

Eurocan Management Consulting Ltd.

99 999 $

Grâce à ce financement, une cabane avec quatre nouvelles chambres permettant d'observer les bisons sera construite au Fraser River Lodge, un chalet de pêche autochtone situé à Agassiz. La nouvelle cabane permettra à un plus grand nombre de visiteurs d'explorer cette magnifique région, même hors saison.

Première Nation Skawahlook

231 513 $

Le financement permettra d'agrandir et d'améliorer le parc d'aventure Syéxw Chó:leqw à Agassiz grâce à la construction d'installations sanitaires et d'une fosse septique. Les rénovations permettront de créer des emplois et d'accueillir plus de visiteurs.

Écosystèmes d'innovation régionaux

La Angel Forum Society

180 000 $

Le financement de PacifiCan aidera la Society à mettre en relation les jeunes entreprises technologiques de la Colombie-Britannique avec des investisseurs et des mentors. Ce projet contribuera à faire en sorte que l'écosystème d'innovation de la Colombie-Britannique puisse soutenir les jeunes entreprises d'aujourd'hui afin qu'elles deviennent des moteurs économiques locaux, et qu'elles aident notamment les femmes et les jeunes entrepreneurs.

Développement économique et diversification des collectivités

La Rural Islands Economic Partnership Society

180 000 $

Le financement permettra de mettre en œuvre le programme Rising Tides Business Services, qui offre un soutien en matière de marketing numérique et une formation commerciale aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif des îles rurales. Dans l'économie numérique, le renforcement de ces compétences aidera nos entrepreneurs locaux à être compétitifs et à prospérer.

SOURCE Pacific Economic Development Canada

