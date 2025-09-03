Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
03 sept, 2025, 20:19 ET
OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région du Grand Toronto (Ontario)
|
9 h 00
|
Le premier ministre convoquera le Forum de planification du Cabinet et y participera.
