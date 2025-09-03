OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)

9 h 00 Le premier ministre convoquera le Forum de planification du Cabinet et y participera.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias