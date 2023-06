Le gouvernement du Québec annonce 2,7 M$ pour soutenir 26 projets de planification concertée en tourisme responsable et durable

QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent l'octroi de 2,7 millions de dollars pour des projets de planification collaborative visant à favoriser le développement d'une offre touristique responsable, durable et adaptée au contexte des changements climatiques.

Les 26 projets soutenus (voir la liste ci-dessous) ont été sélectionnés à la suite d'un appel de projets réalisé dans le cadre de la mesure Destination durable et action concertée, administrée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD). Cette dernière a pour but de mieux ancrer l'offre touristique québécoise dans les communautés pour réduire son empreinte environnementale et ainsi contribuer à :

lutter contre les changements climatiques;

augmenter la résilience et la compétitivité des entreprises touristiques;

maximiser l'apport de l'industrie touristique à la vitalité sociale et économique des communautés visitées;

augmenter l'attractivité du Québec et de ses régions.

Citations :

« Le tourisme responsable et durable est plus qu'une simple tendance : c'est la tendance du futur. Les visiteurs, qu'ils soient d'ici ou de l'extérieur, y sont de plus en plus sensibles. L'industrie touristique du Québec est en plein virage et se situe déjà à l'avant-garde en la matière. Notre gouvernement soutient de manière concrète des projets touristiques qui contribuent à protéger notre environnement et à faire en sorte que les communautés d'accueil fassent partie intégrante du développement d'une offre touristique toujours plus verte, et ce, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il est réjouissant de voir que les communautés et les organisations locales ont répondu présentes avec enthousiasme, en présentant des projets structurants qui allient innovation, durabilité et préservation de l'environnement, le tout dans un contexte de changements climatiques. Nous sommes fiers de les soutenir financièrement par l'entremise du Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Québec a le potentiel de devenir un chef de file en matière de tourisme durable et responsable. Nous sommes heureux d'y contribuer en soutenant financièrement des démarches collaboratives et concertées qui ont un fort potentiel d'impact au sein des collectivités. En adoptant des pratiques favorables à la transition climatique, les entreprises touristiques font preuve de résilience et démontrent leur volonté de faire partie de la solution. »

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

Faits saillants :

Sur les 8 millions de dollars annoncés publiquement le 29 avril 2022 pour la création et la mise en œuvre de cette mesure , une moitié provient du ministère du Tourisme et l'autre, du Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans le cadre de l'action 2.2.1.2 du Plan pour une économie verte 2030 , qui vise à encourager les pratiques de tourisme climato-responsables.

Cette aide s'inscrit également dans le cadre du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme.

Les projets financés en lien avec le premier appel de projets pour le volet 1 de la mesure Destination durable et action concertée sont les suivants :

Organisme Projet Montant MRC de Lotbinière Élaboration de plans d'action pour structurer l'accueil touristique et proposer une expérience touristique distinctive et durable. 68 653 $ Contact Nature Rivière-à-Mars Développement de l'offre et amélioration des activités liées à la pêche blanche. 22 916 $ Corporation Événements de Trail Running Québec Identification de champs d'action en tourisme durable sur la Côte-de-Beaupré. 45 000 $ Destination Québec cité Planification collaborative et concertée pour faire du Vieux-Québec un pivot du tourisme durable et régénératif. 250 000 $ Rendez-vous NDG Reconnaissance du Village des Écluses comme destination durable, accessible et proactive pour réduire son empreinte environnementale. 97 009 $ MRC de Charlevoix Développement du Sentier de la Rive de Charlevoix. 30 400 $ Paroisse de Saint-Adolphe Élaboration d'un plan d'aménagement pour transformer un site public en destination touristique durable. 26 800 $ Centre local de développement Rouyn-Noranda Élaboration d'un plan d'action pour la mise en valeur récréotouristique du lac Osisko. 120 000 $ Comité de développement de Barachois et les environs Développement d'une vision commune du circuit découverte du barachois de Malbaie et élaboration d'un plan d'action pour sa mise en œuvre 25 000 $ Municipalité de Saint-Siméon Développement d'une politique collaborative pour faire de la municipalité une destination durable. 80 000 $ MT Lab Développement d'une méthodologie pour faire adopter les nouveaux comportements et provoquer un changement de mentalité en faveur du tourisme responsable et durable. 200 000 $ Corporation de développement économique de Sutton Planification du développement de l'offre touristique de Sutton afin d'atteindre la carboneutralité et d'augmenter l'indice de vitalité économique du territoire. 250 000 $ Tourisme Laval Identification des besoins et des solutions pour accompagner les entreprises dans la transition vers un tourisme responsable et durable. 28 000 $ Association Vélo Québec Tournée de consultations afin de structurer l'offre de vélo au Québec à partir des meilleures pratiques. 220 000 $ Ville de Donnacona Mise en valeur de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. 73 743 $ Comité ZIP du lac Saint-Pierre Élaboration d'un plan d'action et de mobilisation pour un tourisme durable à la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre. 35 345 $ Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable Mise sur pied d'une communauté virtuelle de praticiens facilitant le partage et l'adoption des pratiques du tourisme responsable et durable pour l'industrie touristique de l'Est-du-Québec. 65 380 $ Association des professionnels d'aventure et d'écotourisme du Québec Projet de concertation afin d'aider le secteur du tourisme d'aventure et de l'écotourisme à réduire son empreinte environnementale et à s'adapter aux changements climatiques. 65 440 $ Ville de Baie-Comeau Identification des possibilités d'amélioration de l'offre de mobilité durable. 111 659 $ Les Sentiers de l'Estrie Développement d'une politique des sentiers pédestres en Estrie. 42 640 $ Centre local de développement de Brome-Missisquoi Projet de concertation pour une mise en valeur et une utilisation durable des attraits touristiques naturels de Brome-Missisquoi. 24 000 $ Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu Élaboration et structuration d'un modèle de cohabitation durable sur la rivière Richelieu. 201 429 $ Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc Élaboration d'un plan stratégique de développement pour la structuration d'un écosystème collectif en tourisme durable. 250 000 $ Alliance de l'industrie nautique du Québec Identification des meilleures pratiques responsables et durables pour réduire l'empreinte environnementale du nautisme tout en favorisant les retombées économiques liées à cette activité. 88 000 $ Ville de Gaspé Élaboration d'une vision commune et d'un plan d'action pour assurer un tourisme responsable et durable. 181 080 $ Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour Planification de la mise en valeur des cours d'eau du territoire du bassin versant de la rivière Bécancour. 79 530 $ Total

2 682 024 $

