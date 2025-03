GATINEAU, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé 10 désignations de personnes, lieux et événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Ces désignations honorent la diversité de l'histoire du Canada en commémorant un éventail de sujets, notamment les peuples autochtones, les femmes, l'architecture, la technologie et l'histoire acadienne. Par exemple :

Lieux : Temple Tam Kung

Personnes : Chanie Wenjack, Samuel Hume Blake, Monseigneur Alexandre Vachon, Marie Joseph dite Angélique, Jeanne Sauvé, Geraldine Moodie

Événements : Déploiement du Canadarm dans l'espace, 1981, Émeute de Caraquet de 1875, Administration de la réhabilitation de la ferme des Prairies

Voici quelques faits saillants de l'annonce d'aujourd'hui :

Jeanne Sauvé Jeanne Sauvé était une femme fransaskoise pionnière dans le journalisme et la politique. Dans les années 1960, elle est l'une des rares femmes journalistes à être commentatrice politique, établissant ainsi la crédibilité des femmes canadiennes dans la sphère politique. Élue à la Chambre des communes en 1972, elle a immédiatement accepté des rôles de leadership à la tête de différents ministères avant de devenir présidente de la Chambre des communes. En tant que première femme présidente et ministre, elle a brisé les barrières pour les femmes canadiennes en politique et en leadership politique dans les années 1970 et 1980, contribuant à établir de nouvelles attentes en matière d'inclusion. Elle brise un autre plafond de verre lorsqu'elle devient la première femme nommée gouverneure générale du Canada (1984-1990).

Chanie Wenjack : Chanie Wenjack était un garçon anishinaabe de la Première Nation de Marten Falls, dans le nord de l'Ontario, qui a vécu pendant trois ans au pensionnat pour Autochtones Cecilia Jeffrey, près de Kenora. Sa vie d'étudiant et sa mort après son évasion de l'établissement sont représentatives des expériences de milliers d'enfants incarcérés dans le système des pensionnats pour Autochtones qui ont été poussés par la solitude, la violence et le désespoir à s'enfuir et à essayer de retrouver le chemin de la maison. Au cours des dernières années, des artistes et des organisations autochtones et non autochtones ont raconté l'histoire de la vie et de la mort de Chanie Wenjack afin d'éduquer les Canadiens sur l'histoire et l'héritage des pensionnats.

Déploiement du Canadarm dans l'espace, 1981 : La mise au point et la construction d'un bras robotique hautement sophistiqué et maniable connu sous le nom de « Canadarm » ont été l'aboutissement de décennies de recherche scientifique de l'ère spatiale et de coopération entre l'établissement scientifique canadien, le gouvernement et l'industrie. Lors de son premier voyage dans l'espace en 1981 à bord de la navette spatiale Columbia, et dans les décennies qui ont suivi, le Canadarm, orné du mot « Canada » et du drapeau national, a servi d'inspiration aux Canadiens. Il a apporté une contribution importante aux programmes spatiaux du Canada, des États-Unis et de la communauté internationale en déployant, en capturant et en réparant des satellites, en aidant les astronautes à réaliser des expériences scientifiques et en déplaçant des cargaisons dans l'espace.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citation

« Les désignations historiques nationales reconnaissent des personnes, des lieux et des événements importants, qui contribuent tous à définir le Canada d'aujourd'hui. L'annonce d'aujourd'hui, qui commémore des histoires de partout au Canada, reflète l'ampleur et la profondeur de notre histoire commune, honorant le passé du pays, dans toute sa richesse et sa diversité. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre d'Environnement et Changement climatique Canada et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre d'Environnement et Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives.

