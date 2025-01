Le financement de plus de 2,8 millions dollars appuiera 5 organismes à vocation culturelle

FREDERICTON, NB, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Les espaces culturels sont essentiels au dynamisme de nos communautés. Ce sont des lieux où nous créons, présentons, préservons, exposons et collectionnons des œuvres qui reflètent ce que nous sommes. Ils nous rassemblent et contribuent à susciter un sentiment d'appartenance.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Fredericton, a annoncé l'octroi de plus de 2,8 millions de dollars à 5 organismes culturels au Nouveau-Brunswick, par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, dans les locaux de la York Sunbury Historical Society, à Fredericton.

La York Sunbury Historical Society, qui exploite le Musée de la région de Fredericton, reçoit 48 040 dollars pour des rénovations qui amélioreront l'entreposage et la sécurité de ses artefacts, tout en préservant l'intégrité de sa collection. Le Musée répondra désormais aux normes de l'industrie en matière de préservation et d'entreposage des artefacts pour les musées du Nouveau-Brunswick.

Les autres organismes qui recevront des fonds sont les suivants : Under One Sky Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosisisg (1,5 million de dollars); Fredericton Playhouse (1,2 million de dollars); la Saint John Theatre Company (50 000 dollars); et la Coopérative de théâtre l'Escaouette (42 500 dollars).

« Les musées, les théâtres et les espaces culturels sont mieux en mesure de servir leurs communautés lorsqu'ils disposent d'infrastructures et d'équipements modernes. Pour aider les communautés à atteindre cet objectif, notre gouvernement appuie l'innovation et les améliorations nécessaires aux espaces culturels. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre soutien aux organismes voués aux arts, au patrimoine et à la culture partout au Nouveau-Brunswick. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis très heureuse d'annoncer cet investissement fédéral substantiel dans cinq institutions culturelles au Nouveau-Brunswick. Tout comme les autres espaces que nous avons financés dans la province, ces lieux seront désormais mieux équipés pour attirer les membres de leur communauté et rendre les arts et le patrimoine plus accessibles à toute la population néo-brunswickoise. »

- Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Fredericton

« Le Musée de la région de Fredericton est reconnaissant de cet appui financier de Patrimoine canadien. Ces dernières années, nous avons été en mesure d'apporter des améliorations remarquables au fonctionnement du Musée, et de créer un espace sûr et accueillant. Il est essentiel de se doter d'espaces d'entreposage modernes qui répondent aux normes de l'industrie si nous voulons mettre en valeur des pans inédits et diversifiés de l'histoire du Canada, comme une exposition l'été dernier sur la contribution des soldats de la région à la libération de l'Italie et une exposition à venir sur les liens entre le Nouveau-Brunswick et le 2e Bataillon de construction. »

- Cynthia Wallace-Casey, présidente des expositions, Musée de la région de Fredericton

Le Musée de la région de Fredericton héberge plus de 30 000 artefacts répartis dans 12 expositions permanentes occupant un espace de plus de 4 000 pieds carrés. Il a pour mandat de recueillir, de préserver et d'interpréter les données, les documents et les objets relatifs à l'histoire du Nouveau-Brunswick et des comtés de York et de Sunbury. Ses programmes comprennent des expositions permanentes et temporaires, une résidence pour artistes, des camps d'été pour enfants, une série de conférences et une journée portes ouvertes annuelle. Depuis 2017, le Musée consacre une galerie permanente à Wabanaki Way, une exposition axée sur l'histoire culturelle des peuples autochtones au Nouveau-Brunswick.

Under One Sky Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosisisg consacrera son financement à la construction d'un nouveau Awitgati Longhouse & Cultural Centre, en plein cœur de Fredericton.

La Fredericton Playhouse consacrera ses fonds à la construction de son nouveau centre des arts de la scène, installation de 77 580 pieds carrés, qui deviendra son siège. De plus, elle acquerra de l'équipement spécialisé, notamment des systèmes audiovisuels, des éclairages de théâtre, des rideaux, des éléments de scène, des systèmes de contrôle et un gril technique.

La Saint John Theatre Company rénovera ses installations et achètera de l'équipement spécialisé pour son théâtre Studio BMO.

La Coopérative de théâtre l'Escaouette de Moncton remplacera l'ascenseur qui donne accès au théâtre, aux toilettes publiques, aux salles de répétition et aux aires de rassemblement polyvalentes de l'organisme.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

