Des innovateurs au service des communautés canadiennes pour les aider à adopter des comportements sains afin de réduire le risque de diabète de type 2

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus répandues au Canada, où plus de 3 millions de personnes vivent avec le diabète et où 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le diabète a des conséquences importantes -- perte de la vue, lésions nerveuses et maladies rénales -- sur la vie des personnes qui en sont atteintes ainsi que sur leur famille et leur communauté dans son ensemble.

Grâce au financement prévu dans le budget de 2021 et en partenariat avec Impact Canada, l'ASPC a lancé le Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 à l'automne 2022 afin d'inciter les innovateurs à élaborer et à mettre en œuvre des approches communautaires de prévention du diabète de type 2 conçues conjointement. Le Défi, mis en œuvre selon une approche en trois étapes, est centré sur les déterminants de la santé et les obstacles sociaux qui peuvent accroître le risque de développer un diabète de type 2, en particulier dans les communautés qui sont déjà exposées à un risque plus élevé. Il s'agit notamment des déterminants sociaux, économiques et environnementaux, tels que l'accès à une alimentation saine, qui contribuent aux inégalités en matière de santé, et de la réduction des préjugés auxquels les personnes susceptibles de développer le diabète de type 2 sont généralement confrontées.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé les 20 demi-finalistes qui recevront un prix de 35 000 $ chacun pour avoir proposé un concept des plus prometteurs dans le cadre de la première étape du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2. Au cours de la deuxième phase du défi, ces demi-finalistes perfectionneront leur concept et créeront un plan entièrement réalisable. Au bout du compte, le Défi donnera aux communautés canadiennes les moyens d'agir, en leur fournissant des outils et des ressources supplémentaires pour acquérir et adapter des comportements sains afin de réduire le risque de développer le diabète de type 2 et d'atténuer les effets néfastes des problèmes de santé liés au diabète.

Citations

« Nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus pour les personnes au Canada qui vivent avec le diabète de type 2 et pour celles qui présentent un risque élevé. C'est pourquoi nous travaillons avec Impact Canada et d'autres partenaires au défi sur le diabète afin de promouvoir des méthodes nouvelles et innovantes pour lutter contre les risques qui favorisent l'apparition d'un diabète de type 2. Je tiens à remercier tous les participants pour leur travail acharné et à féliciter les 20 demi-finalistes du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2. J'ai hâte de suivre leurs progrès et je leur souhaite bonne chance pour la prochaine étape du concours. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Félicitations aux 20 demi-finalistes du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 d'Impact Canada. Leur travail transformateur et innovateur débouchera sur des outils essentiels pour améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens et réduire leur risque de développer le diabète de type 2. »

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Le Cadre sur le diabète au Canada, déposé en octobre 2022, fournit une orientation stratégique commune pour concentrer les efforts de lutte contre le diabète et assurer de meilleurs résultats sur la santé de la population canadienne. Tous les partenaires compétents sont invités à se servir du cadre pour orienter les mesures de lutte contre le diabète et pour faire progresser les possibilités de façon à s'acquitter de leurs mandats respectifs et à accomplir leurs objectifs respectifs et d'une manière adaptée à leurs contextes communautaires respectifs.

Selon des recherches, 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique (p. ex. maladie du cœur, hypertension, cancer, diabète).

Il existe trois principaux types de diabète:le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Selon les estimations, environ 90 % des cas de diabète sont de type 2 et 9 % sont de type 1, tandis que le diabète gestationnel et les autres types de diabète représentent moins de 1 % de tous les cas de diabète.

Comparativement à la population générale, les taux de diabète de type 2 sont plus élevés chez certains Canadiennes et Canadiens, notamment les membres des Premières Nations et les Métis, les personnes d'ascendance africaine, sud-asiatique ou est-asiatique, de même que les personnes à faible revenu et celles ayant un faible niveau de scolarité.

De saines habitudes (p. ex. saine alimentation, activité physique) peuvent réduire le risque de diabète de type 2 et contribuer à l'atténuation des problèmes de santé associés au diabète.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709