TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du ski (CCS) est ravi d'annoncer le lancement du Passeport des neiges, une initiative emballante conçue pour initier les enfants aux plaisirs du ski et de la planche à neige aux stations de ski canadiennes participantes. Dévoilé aujourd'hui dans le cadre de Go Skiing Go Snowboarding, l'initiative phare du CCS, ce programme vise à susciter l'amour des sports de glisse chez les enfants, en leur offrant une façon emballante et abordable d'explorer les pentes et d'adopter un mode de vie actif en hiver.

Le Passeport des neiges, destiné aux enfants de 6 à 12 ans (de la 1re à la 6e année), donne accès aux complexes de ski et de planche à neige participants dans tout le pays. Le programme est conçu pour rendre les sports de glisse plus accessibles en permettant aux enfants et à leur famille de s'initier facilement et à petit prix au ski et à la planche à neige, encourageant la participation à vie à ces activités.

Des recherches menées par Statistique Canada mettent en lumière les bienfaits primordiaux de l'activité physique en plein air, plus spécialement en hiver, sur la santé. La pratique régulière de sports d'hiver tels que le ski et la planche à neige peut améliorer de manière significative le bien-être physique et mental des enfants. Ces activités permettent non seulement de lutter contre l'obésité infantile, mais aussi d'améliorer la santé cardiovasculaire, la force et la coordination.

En outre, les activités hivernales en plein air améliorent l'humeur et réduisent le stress, ce qui est particulièrement important pendant les mois les plus froids et les plus sombres de l'année. Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), « environ 2 à 5 % de la population sera gravement touchée par la dépression saisonnière, tandis que 10 à 15 % seront atteints d'une forme plus légère et qu'une plus grande partie de la population ressentira un léger malaise, mieux connu sous le nom de blues de l'hiver » [traduction]. L'exercice, notamment à la lumière naturelle, est considéré comme un moyen efficace de prévenir ou de gérer la dépression hivernale chez toute la famille.

« Le Passeport des neiges représente plus qu'un accès aux pentes, explique Paul Pinchbeck, président et chef de la direction du CCS. Il permet non seulement aux enfants de découvrir les plaisirs des sports d'hiver, mais aussi aux familles de tisser des liens et de créer des souvenirs inoubliables ensemble. Nous savons que, lorsque les enfants sont actifs en plein air, surtout en hiver, ils en ressentent des bienfaits physiques et mentaux. Ce programme, c'est notre façon d'aider les familles canadiennes à profiter de la saison hivernale sainement tout en s'amusant. »

Les bienfaits des activités hivernales en plein air ne se limitent pas à la santé physique. Pour les familles, ces activités offrent une occasion unique de nouer des liens, de profiter du plein air et d'échapper aux distractions de la vie quotidienne. Le fait de passer du temps ensemble sur les pistes favorise un sentiment d'appartenance, en plus de développer la confiance en soi, de favoriser le travail d'équipe et de créer des expériences communes qui renforcent les liens familiaux.

Le CCS invite toutes les familles à se renseigner sur le Passeport des neiges et à en faire la demande en se rendant sur le site www.passeportdesneiges.ca. Ce site Web fournit tous les renseignements nécessaires pour s'initier aux sports de glisse et précise les endroits au Canada où le Passeport peut être utilisé jusqu'à trois fois.

À l'approche de la saison hivernale, le CCS est heureux d'annoncer la tenue du salon annuel du ski et de la planche à neige de Toronto, le Toronto Ski and Snowboard Show, qui se tiendra au Better Living Centre, à l'Exhibition Place, du 25 au 27 octobre 2024. Cet événement est une excellente occasion pour les familles de rencontrer les membres du CCS en personne, de même que d'autres spécialistes de l'industrie, d'en savoir plus sur le Passeport des neiges et d'autres programmes de Go Skiing Go Snowboarding, ainsi que d'explorer les dernières nouveautés en matière d'équipement de ski et de planche à neige, de mode et d'innovation.

Pour en savoir plus sur le Passeport des neiges et en faire la demande, consultez le site www.passeportdesneiges.ca.

Conseil canadien du ski :

Le Conseil canadien du ski (CCS) est un organisme national sans but lucratif voué à la promotion du ski et de la planche à neige au Canada. Par l'intermédiaire de divers programmes et initiatives, le CCS s'efforce de rendre les sports d'hiver accessibles à toute la population canadienne en favorisant l'amour du plein air et en encourageant un mode de vie actif et sain.

