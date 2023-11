Le célèbre plongeur Mario Cyr à l'Aquarium du Québec

QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - L'explorateur, plongeur et caméraman sous-marin de renommée internationale, Mario Cyr, sera de passage à l'Aquarium du Québec le samedi 3 février et dimanche 4 février 2024. L'Arctique n'a plus de secrets pour ce grand aventurier qui a fait une quarantaine d'expéditions dans cette région du globe. Il vous convie à une rencontre hors du commun avec lui l'hiver prochain.

Avec sa conférence L'aventurier des glaces, le madelinot souhaite partager sa passion pour la faune marine avec le public. Ours blancs, morses, requins blancs, belugas, narvals, les images inédites qu'il a réussi à capter sous l'eau et sur la banquise au cours des 45 dernières années sont saisissantes. Bien plus qu'un récit de voyage, c'est une invitation à la découverte d'un monde inaccessible.

Si vous avez été éblouis par l'exposition immersive Sous les glaces arctiques qu'il a présentée à Montréal et à Québec en 2021, vous le serez tout autant par cette rencontre intimiste.

Sensibiliser le public

Pour l'Aquarium du Québec, c'est un privilège de présenter le fruit de son travail d'exploration, qui met en lumière les richesses du milieu arctique, « Grâce à ses prises d'images de différentes espèces en milieu naturel, Mario Cyr transmet des données importantes au milieu scientifique. Du même souffle, il participe à la sensibilisation du public aux enjeux écologiques, comme les changements climatiques. Son travail est en phase avec notre mission d'éducation », a indiqué la directrice de l'aquarium, Nathalie Julien Boucher.

La conférence, d'une durée d'une heure, se déroulera à la salle l'Alizé à l'Aquarium du Québec, les 3 et 4 février 2024, à raison de deux fois par jour, à 10h30 et 14h. Après chaque conférence, les spectateurs auront la chance de poser leurs questions à Mario Cyr. Un billet d'entrée à l'Aquarium du Québec donne accès à la conférence. Les places étant limitées, le principe du premier arrivé, premier servi s'appliquera.

Mario Cyr sera présent à l'Aquarium du Québec le 1er décembre à 13h30 pour promouvoir sa conférence. Pour l'occasion, il plongera dans notre bassin du Grand Océan, en compagnie de notre officier de plongée et directrice de la conservation, Marie-Pierre Lessard. Il sera ensuite disponible pour répondre aux questions des journalistes.

