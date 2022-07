Le Canada et le Nouveau-Brunswick financent une mise à jour majeure des infrastructures du Pays de la Sagouine

BOUCTOUCHE, NB, le 23 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans le cadre des festivités entourant le 30ème anniversaire du Pays de la Sagouine, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et May Maillet, présidente du conseil d'administration du Pays de la Sagouine, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 35,2 millions de dollars pour effectuer une mise à jour majeure des infrastructures du Pays de la Sagouine et ainsi bonifier l'expérience des visiteurs..

Ce financement permettra d'aider le Pays de la Sagouine, qui souffle ses 30 bougies cette année, de continuer à offrir une véritable expérience acadienne authentique et immersive aux visiteurs des quatre coins du de la planète. Le projet comprend la construction de nouveaux bâtiments sur la terre ferme, une nouvelle passerelle vers l'Île‑aux‑Puces, un sentier polyvalent qui comprendra une expérience nocturne, une promenade en bois avec belvédère et un patio avec des kiosques.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21,1 millions de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement du Nouveau‑Brunswick s'élève à plus de 14 millions de dollars.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont également annoncé un financement conjoint de 8,4 millions de dollars pour soutenir la phase de planification et de conception du projet du Musée du Nouveau-Brunswick, afin de préparer la construction d'installations plus écoénergétiques.

Citations

« Le Pays de la Sagouine est un phare de la culture acadienne depuis maintenant 30 ans. Les personnages qui ont vu le jour dans l'esprit d'Antonine Maillet, une des plus grandes ambassadrices que l'Acadie a connues, continuent d'émerveiller les gens qui viennent de partout au monde pour faire l'expérience de l'Acadie de nos ancêtres. Cet investissement va propulser le Pays de la Sagouine dans une nouvelle phase de son développement, et lui permettre de continuer à être une destination culturelle de premier choix pour les 30 prochaines années. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre annonce d'aujourd'hui démontre un engagement ferme envers la préservation et la mise en valeur de l'histoire naturelle et culturelle de la province. L'histoire de la Sagouine, reproduite au Pays de la Sagouine, est au cœur de l'identité et de la culture acadiennes. Cet anniversaire important est l'occasion toute indiquée pour annoncer un investissement dans l'infrastructure afin d'assurer la viabilité à long terme de cette attraction. Par ailleurs, nous sommes résolus à confirmer sous peu des locaux permanents pour le Musée du Nouveau-Brunswick à Saint John, et nous prenons des mesures importantes pour nous assurer que tous les intervenants comprennent bien la complexité et toute la portée du projet, pour que celui-ci soit une réussite. Nous procéderons bientôt à une annonce plus détaillée en ce qui a trait au financement de ce projet important pour la province du Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

« Le financement qui est annoncé aujourd'hui lance des travaux qui se dérouleront sur une période de 3 ans. Ils transformeront les espaces, ils ajouteront de la valeur à l'expérience à laquelle nous convions nos visiteurs. Et ils mettront encore davantage en valeur la beauté de l'œuvre d'Antonine Maillet. Nous avons le mandat de faire rayonner la Sagouine et tout un peuple et une culture ici et bien au-delà de nos frontières. C'est une mission importante et nous voulons nous en acquitter le mieux possible. »

May Maillet, présidente du conseil d'administration du Pays de la Sagouine

« Nous préparons ce grand projet depuis plus de deux ans. Le Pays de la Sagouine est prêt à passer à la prochaine étape, soit de se transformer d'une site culturel et touristique à une DESTINATION. Nous voulons que les gens viennent chez nous et y passent plus de temps. C'est toute la région qui en bénéficiera. On s'est entouré d'organisations et d'entreprises qui se spécialisent dans le développement touristique et culturel. Ils nous ont accompagnés dans nos réflexions et nos recherches. Nous sommes ravis de voir que tout ceci va pouvoir se concrétiser. »

Monique Poirier, co-directrice générale du Pays de la Sagouine

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour l'infrastructure publique partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent l'ordre de priorité des projets et les présentent à Infrastructure Canada pour examen. À ce jour, le Programme a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans les collectivités au pays.

fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour l'infrastructure publique partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent l'ordre de priorité des projets et les présentent à Infrastructure Canada pour examen. À ce jour, le Programme a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans les collectivités au pays. Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 1,1 milliard de dollars dans 774 projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

