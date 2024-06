Lauréat du prix de la laïcité Guy-Rocher 2024

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Me Luc Alarie a reçu le prix de la laïcité Guy-Rocher remis par le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée hier à l'Assemblée nationale, à Québec. Ce prix souligne la contribution et l'engagement d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement en faveur de la laïcité.

Lors de leurs délibérations, les membres du jury ont souligné le parcours exceptionnel de Me Alarie, ainsi que les racines profondes de son attachement et de son action en faveur de la laïcité depuis les années 1970.

Me Alarie a notamment agi comme avocat dans plusieurs causes d'importances concernant la laïcité. Il a notamment représenté, à titre pro bono, le Mouvement laïque québécois (MLQ) dans l'affaire Simoneau-MLQ c. Saguenay (Ville) qui a mené à un jugement historique de la Cour suprême du Canada en 2015. Son militantisme et son activisme juridique ont eu des répercussions concrètes dans la mise en place du modèle québécois de laïcité.

Citation :

« Notre nation a parcouru beaucoup de chemin en matière de laïcité. Elle continue d'avancer, soutenue par les actions et les prises de position de ses citoyens. Me Luc Alarie a démontré, tout au long de sa carrière, un soutien indéfectible envers le modèle québécois de laïcité. Je suis très fier de lui remettre le prix de la laïcité Guy-Rocher et de souligner son engagement à promouvoir la laïcité, facteur de paix sociale pour le Québec. C'est grâce à des actions comme celles de Me Alarie que les Québécois de tous horizons peuvent faire nation ensemble. Félicitations et merci de la part de tout le Québec! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Composition du jury :

M me Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec et lauréate du prix de la laïcité Guy-Rocher en 2023;

M. Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec;

M me Marie-Josée Blais, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation;

Mme Lisa Marlène Ntibayindusha, directrice de la laïcité.

Lien pertinent :

https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-laicite-guy-rocher

