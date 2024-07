STAR BLANKET CREE NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 4, SK, le 4 juill. 2024 /CNW/ - La Star Blanket Cree Nation inaugure une nouvelle station de traitement d'eau ultramoderne qui fournira de l'eau potable à la communauté pour les générations à venir. Le chef Michael Starr a célébré cette étape importante avec le conseil, les Aînés, les membres de la communauté, les représentants du conseil tribal File Hills Qu'Appelle et les représentants de Services aux Autochtones Canada (SAC).

La nouvelle station assure un approvisionnement en eau fiable à tous les foyers de la réserve, ainsi qu'aux bâtiments communautaires tels que le bureau de la bande, le centre de soins de santé et le centre d'éducation préscolaire. La technologie de pointe de l'usine utilise la filtration biologique et le traitement par membrane pour nettoyer l'eau de source, de sorte que les membres de la communauté peuvent être sûrs que l'eau qui sort de leurs robinets est saine. Le projet comprenait également le forage d'un nouveau puits d'eau brute, la construction d'une conduite d'eau brute, la réhabilitation d'un puits d'eau brute existant et le rinçage du système de distribution d'eau.

La construction de l'usine a commencé en janvier 2023, avec un soutien de SAC de plus de 10,5 millions de dollars, qui comprend la formation de l'opérateur de traitement de l'eau au cours des trois prochaines années pour s'assurer que l'eau potable peut être maintenue propre et sûre pour tous les utilisateurs.

Citations

« L'achèvement de notre nouvelle usine de traitement de l'eau est une étape cruciale pour honorer le droit inhérent à une eau potable propre et sûre. Après avoir vécu pendant des années sous le coup d'un avis sur l'eau, ce moment mémorable de l'histoire représente une victoire significative dans notre plaidoyer continu en faveur de la justice environnementale et de l'autodétermination. Nous restons déterminés à préserver la santé et le bien-être de notre population. »

Chef Michael Starr

Star Blanket Cree Nation

« Cette infrastructure essentielle garantira l'accès à l'eau propre aux membres de la Star Blanket Cree Nation et répondra à leurs besoins pour les années à venir. Ce projet communautaire essentiel constitue une étape cruciale sur la voie de la réconciliation tracée par le gouvernement du Canada, et nous sommes heureux de participer à cette journée historique. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Star Blanket Cree Nation compte environ 300 résidents et est située à environ 90 km au nord-est de Regina, en Saskatchewan .

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]