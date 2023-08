TORONTO, le 17 août 2023 /CNW/ - Blake Goldring, président exécutif du conseil, La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « société ») (TSX : AGF.B), des membres de l'équipe de la haute direction d'AGF, ainsi que des membres du personnel de l'ensemble de la société se sont joints à Robert Peterman, vice-président, Développement des affaires mondiales de la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le 55e anniversaire de l'inscription de la société à la cote de la TSX.

AGF Opens the Market Thursday, August 17, 2023

Fondée en 1957, AGF est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale offrant l'excellence en matière de gestion de placements sur les marchés publics et privés par l'entremise de ses trois volets d'activités distincts : Placements AGF, Capital privé AGF et Patrimoine privé AGF. La longévité de la société témoigne de ses traditions d'innovation, de son approche disciplinée en matière de placements et de son engagement indéfectible envers ses clients et leurs collectivités.

