La première agence queer qui s'attaque au gaywashing - découvrez Delisoft

Parce qu'on est en 2024, il est crucial de reconnaître l'importance d'une communication sincère et inclusive tout au long de l'année, à commencer par l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans l'image de l'entreprise.

Gaywashing : un marketing opportuniste à bannir

De - trop - nombreuses entreprises tombent dans le piège du « gaywashing » en se contentant de communiquer avec les communautés LGBTQ+ durant le mois de juin. Un peu comme si elles cherchaient seulement à bien paraître, afin de s'attirer la sympathie des personnes queers en faisant semblant de se préoccuper d'elles, pour mieux leur vider les poches.

Delisoft propose des stratégies authentiques pour éviter ces écueils et faire preuve d'un véritable soutien à long terme.

L'expertise de Delisoft : une entreprise aux mille et une couleurs

Delisoft incarne la diversité et l'inclusion, tant dans ses réalisations que dans sa propre équipe. Leur page web dédiée à l'expertise LGBTQ+ en est la preuve, affichant des séances photos éclatantes et une équipe unie. Cette diversité illustre l'engagement indéfectible de Delisoft à promouvoir l'inclusion et l'authenticité dans chaque projet.

Des Partenaires Iconiques

Delisoft est l'agence marketing de choix pour de nombreux grands noms de la communauté et ses alliés. Parmi eux, on retrouve Interligne, Fierté Canada & Montréal, Gisele Lullaby, Chambre de commerce LGBT de Montréal et de nombreux entrepreneurs LGBTQ+ du Québec.

Un Parcours Personnel Inspirant : père monoparental via mère porteuse

Pierre-Luc Delisle , fondateur de Delisoft et homme ouvertement gai, encourage la représentation des communautés LGBTQ+. Il est récemment devenu père monoparental avec une mère porteuse, sensibilisant les réalités des familles LGBTQ+ : « On parle souvent de la communauté mais très peu des familles LGBTQ+! »

