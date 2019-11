La plateforme E2 de LVL a été sélectionnée par Groupe V Média pour son service de diffusion en continu Noovo

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - LVL, un fournisseur de solutions et de services OTT haut de gamme, a été sélectionné par Groupe V Média pour mettre en place une solution OTT complète qui élargira la portée de Noovo.ca, leur plateforme actuelle. L'offre comprendra des applications mobiles, tablettes et télés basées sur de puissantes fonctionnalités de commercialisation et des modèles de monétisation innovants.

« LVL et leur plateforme E2 est un choix sensé pour l'évolution continue de notre marque Noovo et la réalisation de nos objectifs commerciaux », a déclaré Eric Marceau, vice-président exécutif et chef de la direction et des services financiers de Groupe V Média.

« Leur savoir-faire dans la livraison d'expériences à la fine pointe jumelé à leur plate-forme E2 qui intègre efficacement les modèles de monétisation basés sur la publicité (AVOD), permettront de maximiser notre potentiel de revenus. »

E2 est une plateforme SAAS de commerce électronique infonuagique qui fournit un ensemble de fonctionnalités évolutives permettant d'exploiter, de monétiser et de gérer les cycles de vie d'applications vidéo. Outre ses puissantes fonctionnalités de commercialisation et de monétisation, la plate-forme comprend un gestionnaire de vitrine qui permet aux propriétaires de contenu de gérer, de mettre en valeur et de vendre leurs contenus efficacement. De plus, les composants configurables de E2 basés sur Unity ™ fournissent des interfaces utilisateurs riches et des effets visuels sophistiqués, rendant possible la création d'expériences de qualité, adaptées à une grande variété de périphériques.

« Groupe V Média est un partenaire idéal qui nous permet de démontrer la polyvalence, la puissance et la facilité de déploiement de la plateforme E2 », affirme Raagi Pandya, directeur produits & partenariats chez LVL. « Avec E2, nous permettons à Groupe V Média de bien optimiser le potentiel commercial de leurs audiences OTT en permettant l'intégration de formats publicitaires novateurs, sans jamais sacrifier l'expérience utilisateur - sur toutes les plateformes. »

https://www.e2.lvlstudio.com/?lang=fr

https://www.e2.lvlstudio.com/post/groupe-v-media-choisi?lang=fr

À propos de LVL Studio

LVL, dont le siège social est situé à Montréal, Québec, Canada, conçoit, fabrique et exploite des solutions technologiques multimédias pour le marché mondial des médias et du divertissement. Depuis 16 ans, LVL allie technologie, design de produit et d'expérience utilisateur pour aller au-delà des solutions habituelles. Sa plate-forme E2, basée sur le cloud et propulsé par un moteur de jeu, aide les opérateurs et les agrégateurs de médias à lancer et à exploiter des services de divertissement vidéo modernes et attrayants, directement aux consommateurs. Les clients incluent: Disney, TELUS, FOX, National Geographic, AMC, Leapfrog et Stingray.

À propos de Groupe V Média

Groupe V Média, une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement et de la diffusion de contenus, est le plus grand diffuseur indépendant au Canada. Groupe V Média est propriétaire du réseau de télévision généraliste V, des chaînes spécialisées MusiquePlus et MAX, de la plateforme de contenu et vidéo sur demande Noovo.ca ainsi que du site d'information sportive 25Stanley. Ses stratégies novatrices de diffusion de contenu aux thématiques fortes, rassembleuses et accrocheuses permettent à ses propriétés de rejoindre un vaste auditoire sur une multitude de plateformes, en tout temps, s'adaptant aux nouvelles réalités des consommateurs et des entreprises.

Renseignements: Raagi Pandya, LVL Studio/Montréal, 1+514-844-2730, E-mail: rpandya@lvlstudio.com

http://www.lvlstudio.com/