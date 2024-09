La ministre Caroline Proulx annonce la mise en place d'une mesure de soutien pour l'achat de véhicules hors route électriques

QUÉBEC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui une mesure pilote, assortie d'une enveloppe de 1 million de dollars, dans le but de tester et de soutenir l'électrification de véhicules hors route (VHR) au sein de l'industrie touristique.

Plus précisément, la mesure vise à favoriser l'électrification progressive des parcs de VHR utilisés dans le cadre des activités d'exploitation des organisations touristiques et à réduire les émissions de GES. Elle permettra aux bénéficiaires d'expérimenter des modes de transport électrifiés.

Avec le contexte actuel des changements climatiques, le tourisme responsable et durable prend de plus en plus d'importance. Cette initiative ouvrira la voie à de nouveaux modes de transport à faible empreinte carbone favorables à la transition climatique. Elle s'inscrit en cohérence avec le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 - Penser le tourisme différemment, en particulier :

l'axe 2 - Favoriser les moyens de transport durable;

l'axe 5 - Accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard des changements climatiques.

Pour le ministère du Tourisme, il s'agit de la première mesure de soutien consacrée aux VHR électriques (VHRE).

Citation :

« Pour assurer la croissance de l'industrie touristique, nous devons continuer à innover et à soutenir les pratiques écoresponsables ainsi qu'un tourisme respectueux des collectivités qui fait la promotion de l'adaptation aux changements climatiques. Voilà des préoccupations partagées par les voyageurs tout comme par l'ensemble des acteurs dans ce domaine. Cette initiative est un pas de plus dans nos actions afin de faire du Québec un chef de file en matière de tourisme responsable et durable et d'économie verte. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La mesure vise l'achat d'un VHRE neuf, qui peut être accompagné de l'achat et de l'installation d'une borne de recharge compatible. Il est possible d'acquérir jusqu'à deux VHRE par type de véhicules.

Le taux d'aide financière peut atteindre un maximum de 50 % des dépenses admissibles (avant taxes), et ce, jusqu'à concurrence de 49 500 $ par bénéficiaire. Par ailleurs, le soutien accordé pour l'achat de VHRE ne peut pas excéder 15 000 $ par véhicule admissible ni plus de 5 000 $ par borne de recharge (ou par connecteur).

Pour soumettre une demande, les organisations doivent faire partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes : organismes à but lucratif légalement constitués au Québec; organismes à but non lucratif légalement constitués au Québec; coopératives légalement constituées au Québec.

Le programme débute le 16 septembre 2024 et la date limite de dépôt des demandes est le 28 février 2025 ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe.

la date limite de dépôt des demandes est le 28 février 2025 ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe. Les organisations souhaitant déposer une demande sont invitées à consulter le guide du demandeur et à prendre connaissance des documents exigés sur la page Web du programme sur Québec.ca.

Le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 - Penser le tourisme différemment vise à stimuler et à soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les autres intervenants clés du secteur, de façon à accélérer la transition vers un tourisme responsable et durable. Il est bâti autour des cinq axes d'intervention suivants, en phase avec les orientations gouvernementales et les tendances internationales : soutenir la transition vers une économie circulaire; favoriser les moyens de transport durable; développer le tourisme de nature et d'aventure dans une approche d'écotourisme; promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des collectivités; accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard des changements climatiques.

vise à stimuler et à soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les autres intervenants clés du secteur, de façon à accélérer la transition vers un tourisme responsable et durable. Il est bâti autour des cinq axes d'intervention suivants, en phase avec les orientations gouvernementales et les tendances internationales :

Lien connexe :

Mesure de soutien pour l'achat de véhicules hors route électriques

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, Courriel : [email protected]