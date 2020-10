OTTAWA, ON, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Suite à une enquête de 18 mois, menée en collaboration avec Corporations Canada (CC) et l'Équipe de la criminalité financière de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) du détachement d'Ottawa, un homme a été inculpé pour avoir fabriqué et utilisé de faux documents.

En avril 2019, une enquête appelée OBLARE fut lancée par l'Équipe de la criminalité financière de la GRC, suite à la réception d'informations pertinentes concernant des activités suspectes reliées à la fabrication et emploi de faux documents. Ces informations indiquaient que les noms et adresses personnelles de deux individus paraissaient comme membres du conseil d'administration sur le site web corporatif d'une société alors que les individus en question n'avaient aucun lien avec celle-ci. Grâce au travail méticuleux des enquêteurs de la GRC, d'autres documents furent découverts tels que de faux procès-verbaux fabriqués et utilisés à des fins malveillantes compromettant l'identité de ces deux individus.

Christopher-Maik Bernier (29 ans) de McDonalds Corners, Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants:

Faux (fabrication), en violation du Code Criminel ;

; Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait, en violation du Code Criminel ;

; Contient de faux renseignements, en violation de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Christopher-Maik Bernier fut enjoint par voie de sommation à se présenter au Palais de justice d'Ottawa 2e étage-161, rue Elgin, Ottawa, le 3 novembre 2020.

L'enquête se poursuit et aucune autre information ne sera communiquée pour le moment.

"Le succès de cette enquête démontre l'engagement de la GRC dans son travail en partenariat avec d'autres agences fédérales comme reflété avec la grande contribution de l'Agence du revenu du Canada et Corporations Canada dans cette affaire", a déclaré le sergent d'état-major Ronald Lauzon, responsable de la criminalité financière du détachement d'Ottawa.

La GRC tient à souligner la contribution considérable de l'Agence du revenu du Canada à cette enquête.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous souhaitez signaler tout type d'activités criminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1 800 387-0020, ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1 800 222-8477.

