OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener, qui honore l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public, annonce les gagnants de ses bourses pour l'année 2023 : la Bourse Michener-Deacon est décernée à Molly Thomas pour son projet d'enquête sur les écoles clandestines destinées aux femmes afghanes intitulé Afghanistan's Secret Schools: Version 2.0 et la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan est attribuée à Sarah Trick et Alanna King pour l'élaboration d'un nouveau guide de rédaction sur la couverture médiatique des personnes vivant avec un handicap.

Chaque bourse est d'une valeur de 40 000 $, à laquelle peuvent s'ajouter jusqu'à 5 000 $ de dépenses à justifier.

Cette année, la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête est remise à Molly Thomas pour son projet d'enquête Afghanistan's Secret Schools: Version 2.0. Son projet sur les écoles clandestines met en lumière les efforts déployés par le Canada pour tenir sa promesse de rendre l'éducation accessible aux femmes et aux filles afghanes. En effet, entre 2001 et 2014, le Canada a réuni des sommes et des ressources considérables en Afghanistan pour permettre aux Afghanes d'aller à l'école. Cependant, le retour au pouvoir des talibans, qui s'est accompagné d'une interdiction stricte d'aller à l'école pour les femmes, a brisé ce rêve.

Le jury des bourses Michener croit fermement que le projet de Molly Thomas a le potentiel de renouveler la sensibilité de la population canadienne face à la réalité très difficile des femmes afghanes, et de soulever les enjeux de l'implication du Canada pour l'avenir. Molly Thomas s'est jointe à l'émission W5 de CTV comme membre de l'équipe d'enquête. Auparavant, elle était correspondante parlementaire à Ottawa pour CTV. Ses articles ont été publiés dans le Globe and Mail, le Toronto Star et le Toronto Sun.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme a été attribuée à Sarah Trick et Alanna King de TVO et de l'Université Carleton pour l'élaboration d'un nouveau guide de rédaction destiné au monde des nouvelles et des médias au Canada. S'adressant aux journalistes et aux étudiants en journalisme, ce guide les orientera vers une couverture médiatique exacte, prévenante et nuancée des sujets liés aux personnes vivant avec un handicap.

Par cette récompense, le jury a voulu mettre en évidence ce sujet souvent négligé alors que Statistique Canada évalue qu'un Canadien sur cinq vit avec un handicap. Dans la description de leur projet, Sarah Trick et Alanna King déclarent : « Les journalistes ne sont pas des activistes, et ne devraient pas l'être, mais ils ont la responsabilité de représenter avec exactitude les communautés qu'ils couvrent et les gens qui les habitent. » Leur guide sera disponible en format numérique afin d'en faciliter l'accès et la mise à jour.

Sarah Trick, la journaliste principale du projet, est une productrice de médias numériques pour TVO et une personne neurodivergente vivant avec un polyhandicap. Elle a obtenu une maîtrise en journalisme de l'Université Carleton en 2016, et son travail a été repris par The Walrus, CBC et TVO. Pour sa part, Alanna King apporte au projet son riche bagage de professeure et de conceptrice pédagogique. Elle travaille également pour TVO.

On rend traditionnellement hommage aux lauréats des bourses Michener lors d'une cérémonie annuelle tenue à Rideau Hall et présidée par le Gouverneur général du Canada. Cette cérémonie se termine par le dévoilement du gagnant du prestigieux Prix Michener qui récompense l'excellence en journalisme au service de l'intérêt public au Canada.

Après deux années de cérémonie virtuelle en raison de la pandémie mondiale, la cérémonie de cette année sera tenue en personne à Rideau Hall le 16 juin 2023 (la date peut être modifiée selon les responsabilités spéciales de la Gouverneure générale). Son Excellence la très honorable Mary Simon, Gouverneure générale du Canada, présidera cet évènement qui saluera les lauréats des bourses pour les éditions 2022 et 2023, ainsi que les finalistes et les gagnants du Prix Michener de 2021 et de 2022.

Les finalistes du Prix Michener 2021 , annoncés l'automne dernier, sont : Global News sur l'inconduite sexuelle au sein de l'armée canadienne; Kamloops This Week à popos des dépenses municipales; CBC Saskatoon et le Globe and Mail sur les pensionnats autochtones; CBC News sur Peter Nygard; le Globe and Mail sur les troubles alimentaires dans le sport amateur; CBC Saskatchewan sur la fraude à l'identité autochtone dans le milieu universitaire.

Les finalistes du Prix Michener 2022 seront dévoilés au cours du mois à venir.

Le Prix Michener a été fondé en 1970 par feu Roland Michener, alors Gouverneur général, pour récompenser le journalisme d'intérêt public. Le jury s'appuie principalement sur l'incidence et les retombées des dossiers présentés par les médias écrits, électroniques et en ligne pour prendre ses décisions.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête est soutenue par la Fondation des Prix Michener ainsi que par la famille du regretté Paul S. Deacon. Ces fonds permettent au journaliste bénéficiaire de consacrer jusqu'à quatre mois à un projet d'enquête. Les candidats doivent réaliser un projet qui répond aux critères du Prix Michener, notamment la contribution au bien commun.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme, grâce au soutien de BMO Groupe financier, encourage l'avancement et l'enrichissement de la formation des journalistes et des étudiants en journalisme canadiens. Elle doit son nom au regretté L. Richard O'Hagan, éminent attaché de presse des premiers ministres Lester B. Pearson et Pierre Elliott Trudeau et vice-président directeur de longue date à la Banque de Montréal. Il a fait ses débuts comme journaliste au Toronto Telegram. Les projets retenus ont pour objectif d'élargir les connaissances relatives aux produits, procédés et pratiques journalistiques.

Juges des bourses Michener 2023 :

Geneviève Rossier (présidente), directrice générale de Cn2i

Maxime Bertrand , directrice des relations citoyennes et des normes journalistiques à Radio-Canada

, directrice des relations citoyennes et des normes journalistiques à Radio-Canada Raymond Brassard , ancien rédacteur en chef à The Montreal Gazette et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme

, ancien rédacteur en chef à et consultant de rédaction pour le Concours canadien de journalisme Vivian Smith , Ph.D., conseillère éditoriale, ancienne journaliste au Globe and Mail et professeure de journalisme, auteure du livre Outsider Still ( University of Toronto Press)

