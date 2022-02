La Fondation ARC s'alarme de la faible attractivité de la recherche en France

Si 7 chercheurs sur 10 justifient leur installation dans l'Hexagone par des raisons personnelles et familiales, 1/3 d'entre eux mentionnent le cadre de vie comme facteur décisif de leur choix, suivi par la sécurité de l'emploi (25 %). Le cadre de vie est d'ailleurs considéré par 67 % du panel comme le principal atout de la France. Avant même les spécificités liées à la recherche, ce sont ainsi les conditions d'accueil et la qualité de vie qui séduisent en premier lieu ces scientifiques. In fine, 73 % d'entre eux veulent rester en France dans les cinq prochaines années.

LA FRANCE, UN TERREAU UNIVERSITAIRE FAVORABLE POUR PRODUIRE DES CHERCHEURS D'EXCELLENCE

La qualité de la formation, reconnue par 46 % des chercheurs interrogés, représente un atout incontestable pour armer les chercheurs face à la complexité de la recherche. En creusant cette notion « d'excellence de la formation à la française », 51 % des chercheurs interrogés pointent avant tout l'apprentissage du sens critique, sous-tendu par leur vision à 360° des questionnements, sens critique qui est fondamental pour bousculer les dogmes scientifiques et oser innover. La rigueur et la capacité à explorer l'inconnu sont également mentionnées par respectivement 41 % et 24 % des chercheurs.

C'est au niveau des financements, en revanche, que la France apparaît moins attractive.

Pour 9 chercheurs sur 10, un soutien plus important des projets serait la principale action à mettre en place pour les inciter à rester dans l'Hexagone, suivi d'un meilleur accompagnement dans l'organisation du travail. En comparaison avec les autres pays, 8 scientifiques sur 10 jugent également les démarches administratives plus contraignantes, tandis que 64 % déplorent le manque d'audace des projets de recherche.

