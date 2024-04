GUELPH, ON, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de La Compagnie d'assurance générale Co‑operators (« Co‑operators Générale ») a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,3125 $ par action privilégiée de catégorie E, série C, rachetable et à dividende non cumulatif. Ce dividende sera payable le 30 juin 2024 aux actionnaires inscrits et inscrites à la fermeture des bureaux le 1er juin 2024.

Co‑operators Générale a désigné les dividendes mentionnés ci-dessus à titre de dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Co‑operators Générale est une cheffe de file canadienne de l'assurance multiproduit qui fait partie du Groupe Co‑operators limitée (Co‑operators). Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co‑operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 79 ans, détient plus de 62 milliards de dollars d'actifs sous administration. L'organisation est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co‑operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co‑operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

Note aux chroniqueurs et chroniqueuses : Tous les montants sont en dollars canadiens.

