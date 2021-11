L'expertise privée en environnement soulignée

Parmi les 8 prix décernés, ce sont la contribution de plusieurs organisations qui a été soulignée par leur apport dans le domaine de l'environnement, que ce soit par leur innovation, leur gestion des ressources humaines, leur santé et sécurité au travail, leur engagement communautaire, leur rayonnement à l'extérieur du Québec ou leur soutien au développement de l'économie verte.

Les candidatures des finalistes, lauréats et lauréats ont été scrupuleusement étudiées par un comité de sélection composé de 4 jurys indépendants : Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente Performance des opérations à RECYC-QUÉBEC, Stéphanie Trudelle, directrice de projets d'Envirocompétences, Normand Gadoury, Directeur développement des marchés et technologies de tri d'Éco Entreprises Québec et Jean-Pierre Ménard, directeur approvisionnement d'Héma-Québec.

Citations

« Les nombreux défis que nous a amenés l'année 2021 a permis de confirmer que le CETEQ est le véritable porte-parole de l'expertise privée de l'économie verte au Québec et le gala EnviroLys, la vitrine par excellence pour promouvoir les succès des entreprises », a affirmé Richard Mimeau, directeur général du CETEQ

« Au terme de ce gala, un mot nous vient à l'esprit : FIERTÉ. Fierté de voir le talent québécois de l'économie verte être récompensé. Fierté de voir autant de partenaires et de collaborateurs publics et privés appuyer le CETEQ dans sa mission. Et surtout, fierté de voir l'esprit rassembleur qui se dégage de cette soirée reconnaissance. », ont lancé les coprésidents du CETEQ, Geneviève Brisson et Martin Dussault

Lauréats et finalistes des prix EnviroLys 2021

Prix Innovation et protection de l'environnement

Récompense une entreprise à but lucratif en environnement qui a développé, au cours des deux dernières années soit une approche novatrice, de nouveaux services, de nouveaux procédés ou une nouvelle technologie ayant des effets positifs sur l'environnement au cours des deux dernières années.

Récipiendaire : SANEXEN

Finalistes : Alliance Magnésium, projet conjoint de PureSphera et groupe Lavergne, Recyclage Lithion, Tetra Tech, Waste Robotics

Prix rayonnement à l'extérieur du Québec

Récompense une entreprise à but lucratif qui s'est démarquée au-delà des frontières du Québec dans le domaine des services ou de projets liés à l'environnement.

Récipiendaire : Industries Machinex

Finalistes : Cycle Environnement, eCycle, Gestion Plastique Management

Prix Santé et sécurité au travail

Récompense une entreprise en environnement qui se distingue par ses pratiques innovantes en santé et sécurité au travail

Récipiendaire : Matrec

Prix Engagement communautaire

Récompense une entreprise à but lucratif en environnement qui a démontré un engagement et une implication exemplaire au service de sa communauté en lien avec sa mission.

Récipiendaire : EBI

Finalistes : ABB

Prix Cœur Vert

Récompense une entreprise en environnement qui se distingue par ses pratiques en gestion des ressources humaines.

Récipiendaire : PureSphera

Finaliste : ABB

Prix support au développement de l'économie verte

Récompense une entreprise de services-conseils, un fabricant, un fournisseur de services ou un laboratoire s'étant démarqué pour la qualité de son approche, de son innovation et de son support à l'industrie des services environnementaux. Ce prix s'adresse aux entreprises qui en accompagnent d'autres dans la réalisation de projets reliés à l'économie verte.

Récipiendaire : ABB

Finalistes : COESIO, Seneca Experts-Conseils, Superior Sany Solutions, TraceNet

Prix Projet Vert ICI +

Récompense une institution, un commerce ou une industrie (ICI) dont l'activité n'est pas directement liée au secteur de l'environnement, mais qui participe à la protection de l'environnement par la mise en place d'un projet novateur dans une perspective de développement durable en lien avec sa mission.

Récipiendaire : Avril Supermarché

Finaliste : Nespresso Canada, TC Transcontinental

Prix Entreprise en démarrage de l'économie verte

Récompense une entreprise en opération depuis moins de trois (3) années, innovante et à but lucratif dans le secteur des technologies environnementales. Elle s'appuie sur un modèle d'affaires novateur et structurant, à l'avant-garde du marché et qui est vouée à la recherche d'un modèle d'affaires duplicable à potentiel de croissance dans le secteur de l'économie verte québécoise.

Récipiendaire : Electro Carbon

Finalistes : Llnear, RegenEAU

Prix Mention du jury

Il s'agit d'une mention pour une entreprise finaliste qui n'est pas lauréate, mais qui s'est distinguée des autres candidatures et dont les initiatives méritent d'être soulignées.

Mention décernée à Recyclage Lithion

À propos du CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l'association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Les membres du CETEQ œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards de dollars.

Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l'expertise du secteur privé de l'industrie de l'environnement dans une perspective d'économie verte. Il encourage également des standards de performance élevés et un contexte d'affaires concurrentiel propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies vertes. Pour plus d'informations, visitez ceteq.quebec.

SOURCE Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ)

Liens connexes

http://www.ceteq.quebec