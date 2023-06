TORONTO, le 17 juin 2023 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) et Unifor, le plus important syndicat du secteur privé au Canada, ont conclu une convention collective qui représente plus de 1 200 employés de l'aéroport Pearson de Toronto.

Cette nouvelle entente de quatre ans sera en vigueur du 1er août 2023 au 31 juillet 2027.

Elle représente la vision commune d'améliorer l'expérience de voyage de tous les passagers. En mettant en place une coopération et un dialogue constructifs, la GTAA et Unifor ont réussi à s'entendre sur des questions de travail complexes, donnant ainsi l'exemple de la collaboration dans l'industrie.

Grâce au succès de la convention collective conclue entre les deux parties, les voyageurs peuvent entreprendre leurs voyages d'été en toute confiance, sachant que leurs projets de voyage se dérouleront sans heurts et sans interruption. Cet engagement à l'égard de l'harmonie des relations de travail fait en sorte que l'accent demeure mis sur la prestation d'un service exceptionnel aux passagers, ce qui permet une expérience de voyage positive et agréable.

La convention collective prévoyait des augmentations salariales sur quatre ans, ainsi que des augmentations des prestations et des cotisations de retraite. L'accord a également harmonisé l'indemnisation des travailleurs spécialisés avec les normes de l'industrie et d'autres syndicats.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

