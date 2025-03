Les lignes directrices jettent les bases de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques opérationnels et de la résilience

TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) prend des mesures pour mieux protéger les consommateurs d'assurance et pour promouvoir un secteur de l'assurance durable en publiant deux documents d'orientation.

Les deux documents d'orientation sont axés sur la gouvernance d'entreprise et les pratiques de gestion des risques opérationnels et de résilience qui renforceront les normes relatives à l'industrie, favoriseront la viabilité à long terme des assureurs et protégeront les titulaires de police, les membres et les souscripteurs.

« L'ARSF prend des mesures pour renforcer la gouvernance d'entreprise, le risque opérationnel et la résilience afin de renforcer la confiance du public dans le secteur de l'assurance tout en protégeant les titulaires de police, les membres et les souscripteurs », a déclaré Mehrdad Rastan, vice-président directeur, surveillance prudentielle des caisses et du secteur de l'assurance.

Pour appuyer des pratiques, une gestion et une surveillance efficaces des assureurs, les lignes directrices de l'ARSF énoncent des principes clairs et les résultats attendus en matière de saine gouvernance d'entreprise, de gestion des risques opérationnels et de résilience.

Les lignes directrices s'alignent sur l'approche fondée sur les principes de l'ARSF et permettent de faire preuve de souplesse et d'appliquer la proportionnalité au moment d'évaluer l'efficacité des assureurs à atteindre les résultats escomptés.

L'ARSF a invité les intervenants à participer activement au processus de consultation pendant 60 jours, du 17 avril au 17 juin 2024. Nous remercions tous ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin de garantir la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

