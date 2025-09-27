Journée mondiale des Sourds - Les Services régionaux d'interprétation mettent de l'avant l'importance d'un financement équitable et durable pour des services d'interprétation accessibles partout au Québec

MONTRÉAL, le 27 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des Sourds, les Services régionaux d'interprétation (SRIs) réaffirment l'importance d'un accès universel, gratuit et de qualité aux services d'interprétation dans le mode de communication du choix des personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes (PSSAM). La population et les décideurs sont invités à reconnaître pleinement la contribution de ces dernières à la société québécoise.

Investir dans les services d'interprétation rapporte : chaque dollar investi génère près de sept dollars de retombées pour la société. On réduit ainsi les coûts en santé grâce à une meilleure littératie, on favorise l'accès au marché du travail et on soutient la poursuite d'études avancées par les PSSAM. De plus, les services d'interprétation sont tout aussi essentiels pour la population entendante; pensons par exemple à un médecin qui peut traiter correctement son patient sans barrière communicationnelle.

Or, c'est plutôt une fragilisation des services qu'on constate : entre 2018 et 2024, les subventions et ententes gouvernementales n'ont pas seulement stagné face à l'inflation : elles ont en réalité reculé de 6,5 %. Sous pression, les Services d'interprétation régionaux, organismes à but non lucratif, maintiennent tant bien que mal l'accès à ces services essentiels, y compris celui de l'urgence 24/7.

Les SRIs dénoncent aussi des disparités régionales dans la couverture des services, qui créent une citoyenneté à deux vitesses, où l'accès varie selon le code postal.

Un rehaussement des ententes pour couvrir le vrai coût d'une heure d'interprétation et mettre fin aux inégalités entre les régions est urgent.

« En cette Journée mondiale des Sourds, nous rappelons que notre place dans la société québécoise est incontestable. Nous sommes étudiants, professionnels, parents et leaders, et nous enrichissons collectivement la société. L'égalité passe par des services d'interprétation accessibles et durables »

- Chantal Turcotte, présidente du SIVET

« L'interprétation n'est pas un privilège, c'est essentiel à notre inclusion. C'est ce qui permet de consulter un médecin dans sa langue, de suivre des études, d'occuper un emploi, de siéger à un conseil d'administration - bref, de vivre sa citoyenneté sans barrières. »

- Darren Saunders, vice-président et membre corporatif du SIVET

« L'accessibilité, c'est la condition même d'une société juste et moderne. Nous demandons un financement équitable, adapté et durable pour répondre à la demande réelle et assurer la qualité des services. »

- Lorena Garrido, directrice générale du SIVET

À propos du SIVET

Le Service d'interprétation visuelle et tactile (SIVET) est un organisme à but non lucratif qui offre des services d'interprétation en langue des signes québécoise, LSQ tactile et interprétation orale aux PSSAM, ainsi qu'aux organismes publics, aux employeurs, aux tribunaux et aux autres institutions en lien avec la vie courante de la clientèle. Le SIVET œuvre à lever les barrières de communication pour favoriser la pleine participation de toutes et tous à la société québécoise.

À propos du SRIEQ

La mission du Service régional d'interprétariat de l'Est du Québec (SRIEQ) est de coordonner un service d'interprétation ou d'aide à la communication pour toute personne sourde, malentendante ou sourde-aveugle devant entrer en contact avec des personnes entendantes et pour toute personne entendante devant entrer en contact avec des personnes ayant une déficience auditive, afin de leur permettre d'établir une communication satisfaisante et adéquate, et ce, pour le bien-être des deux parties.

À propos du SiPSE

Le service d'interprétation pour personnes sourdes de l'Estrie, appelé le SiPSE, est un organisme sans but lucratif qui offre des services d'interprétation dans la région socio-sanitaire de l'Estrie. Autant auprès de la population vivant avec une surdité qu'auprès de la population entendante et ce, afin de permettre une meilleure accessibilité pour toutes et tous.

À propos du S.R.I.A-T.

Le Service régional d'interprétariat de l'Abitibi-Témiscamingue (S.R.I.A-T.) a pour mandat de desservir la population sourde et malentendante, de sorte qu'elle puisse avoir accès à l'information et à la vie socioculturelle, au même niveau que les entendants. Ce service permet non seulement de briser les barrières de la communication, mais aussi de favoriser l'inclusion, l'autonomie et la participation active à la vie communautaire. Cependant, force est de constater qu'en région, les interprètes sont une denrée rare. Ce sont des ressources précieuses qu'il faut soutenir et protéger. Cette rareté rend leur présence d'autant plus précieuse et souligne l'importance de reconnaître, soutenir et préserver ces ressources humaines indispensables. Ensemble, veillons à ce que cette ressource vitale continue de rayonner au bénéfice de toute la communauté.

SOURCE Services régionaux d’interprétation (SRIs)

Pour toutes questions ou demandes particulières, veuillez communiquer avec Ricardo Souvenir au 514-998-2976; [email protected].