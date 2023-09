Le philanthrope d'entreprise Jay Hayden s'engage à verser 500 000 dollars en financement initial pour lancer le défi.

TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Les équipes de direction de Jeunesse J'écoute, Elevate et MaRS ont annoncé qu'elles joignent leurs forces pour lancer un défi d'innovation visant à orienter les principales start-ups en intelligence artificielle et en santé en ligne du Canada vers la création d'améliorations centrées sur l'humain pour la santé mentale des jeunes.

Les partenaires ont l'intention d'amasser 2 millions de dollars pour le défi. Un investisseur en capital-risque, Jay Hayden, s'est manifesté en faisant un don de 500 000 dollars à ce projet. Les fonds seront utilisés pour définir, découvrir et tester des solutions d'intelligence artificielle et de santé mentale pour les jeunes, quelle que soit leur identité, provenant de start-ups canadiennes. La demande de solutions détaillée devrait être annoncée au début de 2024.

« Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes au Canada », a déclaré Katherine Hay, présidente-directrice générale de Jeunesse J'écoute. « La crise de la santé mentale des jeunes est plus prévalente et aiguë que jamais. Et nous savons que cela ne disparaîtra pas, à moins que nous ne perturbions à nouveau ce paysage. Les jeunes évoluent plus rapidement, la technologie encore plus rapidement, et le monde est un endroit incroyablement difficile et complexe à naviguer pour les jeunes. Avec nos partenaires, nous voulons défier la communauté de l'innovation à continuer de travailler avec nous, en créant un écosystème personnalisé et ludique que nous imaginons pour l'avenir, nous permettant d'être là pour les jeunes en cas de besoin. »

« La santé mentale des jeunes me touche profondément », a déclaré Krista Jones, directrice de la prestation de services chez MaRS. « Cela a affecté ma famille et tant d'autres au Canada et dans le monde entier. L'objectif de mettre en œuvre une intelligence artificielle responsable et des sciences des données pour améliorer les résultats dans ce domaine est un excellent exemple de ce que MaRS est là pour accomplir, et nous sommes ravi·e·s de faire notre part pour connecter la communauté technologique à cette cause importante. »

« Ceci n'est que le début », a déclaré Lisa Zarzeczny, co-fondatrice et PDG d'Elevate. « Avec MaRS Discovery District et Jeunesse J'écoute, nous souhaitons inspirer l'incroyable réseau de start-ups et d'innovateur·trice·s d'Elevate à relever ce défi et nous aider à construire l'avenir de la santé mentale des jeunes d'un océan à l'autre. »

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://kidshelpphone.ca/innovate.

FAITS SAISISSANTS

Jeunesse J'écoute a soutenu les jeunes près de 16 millions de fois depuis le début de la COVID-19, et ce chiffre augmente chaque jour.

En moyenne, 75 % des jeunes personnes partagent quelque chose avec Jeunesse J'écoute qu'elles n'ont jamais partagé avec personne d'autre.

En moyenne, 88 % des jeunes se sentent mieux après avoir communiqué avec Jeunesse, J'écoute.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'experts en soins en ligne au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler par téléphone, par messagerie texte ou dans le cadre d'un soutien autogéré en tout temps en cas de crise ou au besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra s'exprimer à voix haute et obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur·trice·s, des bénévoles, des partenaires, des entreprises et des gouvernements pour soutenir et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

À propos d'Elevate

Elevate est un organisme canadien à but non lucratif qui réunit les innovateur·trice·s du monde entier pour résoudre les plus grands défis de la société. Grâce à son festival annuel Elevate et à ses programmes axés sur la diversité pour les fondateur·trice·s de start-ups, l'organisation met en lumière l'innovation canadienne tout en apportant des changements significatifs au pays et sur la scène internationale. Elevate a accueilli des icônes mondiales telles que la première dame et auteure Michelle Obama, la femme d'affaires et personnalité de la télévision Martha Stewart, la championne de tennis et entrepreneuse Venus Williams, l'ancien PDG de Google Eric Schmidt et le vice-président des États-Unis Al Gore, qui ont tous inspiré des millions de personnes. Pour en savoir plus, consultez le site Elevate.ca.

À propos de MaRS Discovery District

MaRS est le plus grand pôle d'innovation urbaine en Amérique du Nord. En tant qu'organisme à but non lucratif enregistré, MaRS soutient les start-ups à forte croissance et les entreprises en expansion qui s'attaquent à des problèmes clés dans les secteurs de la santé, des technologies propres et du numérique. De plus, MaRS réunit les acteurs de l'écosystème technologique pour réaliser des découvertes révolutionnaires, stimuler la croissance économique et avoir un impact en résolvant de vrais problèmes pour de vraies personnes, au Canada et dans le monde entier.

