Pour la première fois en plus de 18 mois, les voyageurs vaccinés, individuels ou en groupe, en provenance des États-Unis ou du Canada, sont invités à entrer en Israël et à explorer la riche culture, l'histoire et les paysages exceptionnels du pays.

NEW YORK, 2er nov. 2021 /CNW/ - Le ministère israélien du Tourisme a annoncé qu'à compter d'aujourd'hui, les touristes vaccinés en provenance des États-Unis et du Canada peuvent de nouveau se rendre en Israël. Après avoir lancé le programme pilote de réouverture en mai 2021, qui permettait initialement à un certain nombre de groupes de touristes d'entrer au pays, tous les voyageurs vaccinés peuvent maintenant visiter Israël après une fermeture prolongée des frontières en raison des restrictions liées à la COVID-19.

« Dire que nous sommes ravis qu'Israël rouvre ses portes aux voyageurs aujourd'hui est un euphémisme, a déclaré Eyal Carlin, commissaire au tourisme pour l'Amérique du Nord. Israël a pris des mesures exceptionnelles pour protéger sa population et ses visiteurs, et nous sommes fiers de garantir un voyage inoubliable et sans risque de transmission de la COVID-19. Avec des taux de vaccination élevés et des possibilités infinies d'activités de plein air, nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs à bras ouverts en respectant une distanciation physique sécuritaire, bien sûr. »

Le premier ministre d'Israël, Naftali Bennett, ainsi que plusieurs autres ministres du pays (Tourisme, Santé, Transports, etc.) se sont réunis et ont élaboré le plan suivant, qui a été approuvé par le cabinet pour lutter contre la COVID-19 et qui entrera en vigueur aujourd'hui, le 1er novembre, avec un suivi étroit des développements et des nouveaux variants de la COVID-19.

« Nous attendons ce moment depuis très longtemps. Les voyageurs internationaux sont de nouveau les bienvenus dans notre pays, a déclaré Yoel Razvozov, ministre du Tourisme d'Israël. Nous sommes ravis de partager de nouveau notre pays avec tout le monde, et je suis fier de travailler en étroite collaboration avec notre premier ministre Naftali Bennett et d'autres ministres du pays pour garantir une reprise du tourisme réfléchie et sécuritaire. »

À compter d'aujourd'hui, les lignes directrices relatives à l'entrée au pays comprennent :

Passer un test PCR 72 heures avant le vol de départ, remplir une déclaration de passager et passer un test PCR à l'arrivée en Israël (vous serez placé en quarantaine à l'hôtel jusqu'à ce que les résultats soient connus ou que 24 heures se soient écoulées, selon ce qui survient en premier).

Pour entrer dans le pays, vous devez :

Avoir reçu deux doses des vaccins Pfizer ou Moderna au moins 14 jours avant la date d'entrée en Israël (14 jours doivent s'être écoulés depuis la réception de la deuxième dose à votre arrivée en Israël, mais pas plus de 180 jours à la sortie d'Israël. C'est-à-dire que, si six mois se sont écoulés depuis la deuxième dose, vous aurez besoin de la dose de rappel pour entrer).

Pour entrer en Israël, vous devez avoir reçu la dose de rappel depuis au moins 14 jours.

Avoir reçu une dose du vaccin Johnson & Johnson au moins 14 jours avant la date d'entrée en Israël (Il doit s'être écoulé 14 jours depuis l'administration de la deuxième dose lors de votre arrivée en Israël, mais pas plus de 180 jours après votre départ d'Israël. C'est-à-dire que si six mois se sont écoulés depuis que vous avez reçu votre deuxième dose, vous aurez besoin du vaccin de rappel pour entrer au pays).

Pour entrer en Israël, vous devez avoir reçu la dose de rappel depuis au moins 14 jours.

Être rétabli de la COVID-19 et avoir présenté une preuve des résultats d'un test TAAN positif au moins 11 jours avant la date d'entrée en Israël (pas plus de 180 jours après avoir quitté Israël).

Être rétabli de la COVID-19 et avoir reçu au moins une dose de l'un des vaccins approuvés par l'OMS.

Vous trouverez les lignes directrices détaillées ICI. De plus, nous vous invitons à visiter le https://israel.travel/ pour toutes les mises à jour sur les protocoles d'entrée, et pour consulter la FAQ qui sera disponible sous peu.

