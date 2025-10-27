/C O R R E C T I O N de la source -- Commissaire à la lutte contre la corruption/

Dans le communiqué INVITATION AUX MÉDIAS - Présentation du Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la corruption, diffusé le 27 oct. 2025 par la Commissaire à la lutte contre la corruption sur le fil de presse CNW, l'organisation avise qu'une erreur s'est glissée dans le premier paragraphe ainsi que dans la section ''Date''. En effet, au lieu de lire ''le jeudi 6 novembre à 9h, nous aurions dû lire ''le jeudi 6 novembre à 9 h 30 et au lieu de lire ''Date : Le jeudi 9 novembre'', nous aurions dû lire '''Date : Le jeudi 6 novembre'. La copie complète et corrigée suit :

INVITATION AUX MÉDIAS - Présentation du Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la corruption

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Vincent Richer, convie les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 6 novembre à 9 h 30, pendant laquelle sera présenté le dernier Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la corruption comprenant le Rapport d'activité de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Cette conférence aura lieu au Centre de presse gouvernemental de l'édifice Marie-Guyart, à Québec, et sera offerte en présence et en virtuel. Vous devez obligatoirement confirmer votre présence physique ou virtuelle à [email protected].

Veuillez prendre note que le commissaire sera disponible pour des entrevues après la conférence de presse, en présentiel ou par téléphone. Les représentants des médias peuvent solliciter une demande d'entrevue à l'avance par courriel.

Date : Le jeudi 6 novembre 2025 Heure : 9 h 30 Endroit : Centre de presse gouvernemental (RC.221.06)

Édifice Marie-Guyart, rez-de-chaussée

675, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5V7

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Information médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345