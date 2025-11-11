INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration de la place Karl-Tremblay et visionnement en primeur du nouveau film concert-événement des Cowboys Fringants

L'ASSOMPTION, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Ville de L'Assomption est heureuse de convier les représentants des médias à l'inauguration de la place Karl-Tremblay le jeudi 13 novembre. Cet événement rassembleur sera également l'occasion de présenter en primeur QUÉBEC/14/01/2023 - Le film concert-événement.

QUAND : Jeudi 13 novembre 2025, à partir de 17 h 30 (l'événement débute à 18 h)



OÙ : 261, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption



QUI : Animation assurée par Kevin Houle, acteur-chanteur dans PUB ROYAL - La comédie musicale des Cowboys Fringants. Présence des membres des Cowboys Fringants Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, du maire de L'Assomption Sébastien Nadeau et de nombreux autres élus et dignitaires.



QUOI : Soirée animée par Kevin Houle : prises de parole de dignitaires, numéro surprise, dévoilement du mur en l'honneur de M. Tremblay et diffusion du film sur écrans géants.

Des occasions photo ainsi que des entrevues individuelles avec le maire de L'Assomption seront possibles avant le début de l'événement.

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'inauguration sont priés de confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Ville de L’Assomption

Information : Sandrine Gagné, [email protected], 438 873-2909