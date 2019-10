Invitation aux médias - Gala de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole - La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, dévoilera les lauréats régionaux et nationaux

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés au 130e gala de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole, au cours duquel la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, dévoilera les lauréats régionaux et nationaux du concours de 2019. Cette année, les entreprises des régions de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont à l'honneur.

Le gala de votre région aura lieu :

Date : le vendredi 18 octobre 2019



Heure : 17 h 00 Accueil et cocktail

17 h 30 Remise des prix régionaux

19 h Remise des prix nationaux

21 h Fin de l'événement



Lieu : Le Noranda Hôtel & Spa

41, 6e Rue

Rouyn-Noranda (J9X 1Y8)

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 17 octobre 2019 avant midi, en communiquant avec le service des relations de presse, au 418 380-2100, poste 3512, ou à l'adresse relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca. Notez qu'un repas sera servi aux personnes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525

Related Links

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/