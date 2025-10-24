Invitation aux médias - Annonce concernant le parc national du Mont-Orford

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime, et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le parc national du Mont-Orford.

Date : Le lundi 27 octobre 2025

Heure de la conférence de presse : 11 h

Lieu : Région d'Orford

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 27 octobre 2025, à 9 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.