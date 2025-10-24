Invitation aux médias - Annonce concernant le parc national du Mont-Orford
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
24 oct, 2025, 13:00 ET
QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime, et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le parc national du Mont-Orford.
Date : Le lundi 27 octobre 2025
Heure de la conférence de presse : 11 h
Lieu : Région d'Orford
Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 27 octobre 2025, à 9 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.
|
SOURCE :
|
INFORMATION :
|
|
|
Maude Méthot-Faniel
Directrice des communications
Cabinet du ministre de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Stratégie maritime et ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches
Tél. : 438-526-8750
|
Relations médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
Partager cet article