Inter-Cité Construction, récipiendaire du prix Génie-voirie en développement durable

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque a remis, en compagnie d'Anik Girard, directrice générale de Constructo, et M. Jean-François Hudon, directeur général d'Activa Environnement, le prix Génie-voirie en développement durable 2024 à Inter-Cité Construction. Le prix est commandité par Activa Environnement.

Le Prix Génie-voirie en développement durable salue l'excellence des pratiques innovantes dans une perspective de développement durable en récompensant une entreprise qui a eu recours à un procédé, une technique ou un produit innovateur et à une approche contribuant à la protection de l'environnement ou à la préservation des ressources naturelles, de même qu'à la création d'une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable.

Avec l'aide de deux partenaires, Rio Tinto et l'Université du Québec à Chicoutimi, Inter-Cité a utilisé des résidus de bauxite et de sous-produit carboné, issue de la fabrication de l'aluminium, pour concevoir un nouvel enrobé.

Puis, à l'automne 2022, Inter-Cité Construction a procédé au pavage de planches d'essais avec cet enrobé. L'emplacement choisi pour ce test comprenait une partie de la rue Hall et de l'aire de stationnement du Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA), situé sur le Complexe Jonquière de Rio Tinto.

Après seulement quelques années de recherche, de développement et de tests avec Rio Tinto, en partenariat avec le Centre universitaire de recherche sur l'Aluminium de l'UQAC (CURAL) et avec la participation du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD), la réalisation de ce projet-pilote a permis de franchir une nouvelle étape en testant à plus grande échelle et dans des conditions réelles la faisabilité technique du projet, notamment en mesurant les impacts de la circulation, de l'entretien hivernal et du gel sur la couche supérieure de la route.

Depuis la dernière année, des données sont recueillies et permettent de réaliser des essais en laboratoire, afin de vérifier la performance de l'enrobé en regard des exigences de la norme sur les enrobés du ministère des Transports. Tout cela dans le but de proposer cette solution sur nos routes dans un avenir rapproché.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source : Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]