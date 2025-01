MIRABEL, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Alors que le Programme A220 continue son expansion, Airbus est fier d'inaugurer son tout nouveau centre de livraison A220.

Airbus invite les représentants des médias à se joindre à l'inauguration du centre de livraison A220 afin de souligner l'accomplissement de ce jalon important.

Des représentants d'Airbus, un client de longue date de l'A220 ainsi que des dignitaires seront présents pour souligner la mise en service du nouveau centre de livraison.

Quoi :

Les médias sont invités à participer à l'inauguration du centre de livraison A220 d'Airbus à Mirabel.

Quand :

Mardi 4 février 2025, de 10h15 à 12h45

De 10h15 à 10h30 : Enregistrement

De 10h30 à 11h00 : Départ pour la visite du nouveau centre de livraison

De 11h00 à 11h15 : Installation pour la cérémonie

De 11h15 à 12h15 : Cérémonie incluant une période questions

De 12h15 à 12h45 : Entrevues individuelles

Les médias sont également invités à participer à une visite des installations d'Airbus Atlantique Canada situées à proximité, à partir de 13h45, pour découvrir la conception, l'assemblage et l'intégration des systèmes et essais des fuselages avants et arrières de l'A220.

Où :

Veuillez confirmer votre présence pour obtenir les instructions supplémentaires.

Qui :

Madame Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada

Martin Gauss , président-directeur général et président du conseil d'administration, airBaltic

SOURCE Airbus

Réservations et entrevues : Les journalistes souhaitant assister sont priés de confirmer par courriel auprès d'Amélie Forcier ([email protected]) ou Jeremy Ghio ([email protected]).