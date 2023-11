Francophonie canadienne - Le Québec et la Nouvelle-Écosse signent un nouvel accord de coopération intergouvernementale

QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - M. Jean-François Roberge, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, et M. Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, ont signé le 6 novembre dernier un Accord renouvelé de coopération en francophonie canadienne. L'Accord, d'une durée de cinq ans, vise à favoriser la coopération optimale des provinces en matière de francophonie canadienne en renforçant la collaboration intergouvernementale et en facilitant le financement conjoint de projets.

Chaque signataire de l'Accord s'engage à investir au minimum 50 000 $ par année, pour un total combiné de 500 000 $ au cours des cinq prochaines années, afin de soutenir des projets qui ont le potentiel de renforcer les liens entre le Québec et la Nouvelle-Écosse et qui visent à accroître l'utilisation du français et la visibilité des cultures francophones. Les subventions accordées aux projets retenus sont financées à parts égales.

La Nouvelle-Écosse est ainsi la première à renouveler son accord de coopération en francophonie canadienne avec le gouvernement du Québec alors qu'un nouveau cycle de renouvellement débute. Des accords avec d'autres gouvernements seront renouvelés au cours des prochaines années, tel que le prévoit le Plan d'action qui accompagne la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, déposée en 2022.

Citations :

« C'est avec une grande fierté que je signe cet Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie canadienne avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Avec cet accord renouvelé, nous poussons plus loin la collaboration en matière de francophonie canadienne avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Nous continuerons aussi de financer conjointement des projets toujours plus structurants. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« La Nouvelle-Écosse entretient une relation de collaboration de longue date avec le Québec. Les francophones ont joué un rôle fondamental dans la prospérité sociale, culturelle et économique des deux provinces. Ce nouvel accord offrira d'innombrables opportunités aux Néo-Écossais de se connecter avec leurs pairs québécois et de travailler ensemble sur des façons innovantes de promouvoir, protéger et préserver la langue française. »

Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la Nouvelle-Écosse

Faits saillants :

La première itération de cet accord a été signée en 2002;

Un comité mixte, composé d'employés de la Nouvelle-Écosse et du Québec, est responsable d'examiner et d'approuver les projets soutenus en vertu de l'accord;

