Fonds régions et ruralité - Les organismes ont jusqu'au 18 octobre pour soumettre des projets de construction de logements locatifs dans la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invitent les organismes et les promoteurs à soumettre leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) ciblant la construction de logements locatifs.

Une somme de 900 000 $ est rendue disponible afin d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs et structurants. Ces derniers devront notamment contribuer à répondre aux priorités régionales de développement déterminées par les élues et élus et avoir des retombées sur l'ensemble de la région de la Mauricie.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 18 octobre 2024 pour soumettre leur demande d'aide financière.

Citations :

« L'appel de projets est une belle occasion à saisir pour les organismes et les entreprises qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur initiative. C'est pourquoi je les invite à déposer leur demande en grand nombre. Ainsi, en voyant le jour, les projets sélectionnés contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de la Mauricie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La demande en logement est très présente à plusieurs endroits au Québec, et notre région n'y fait pas exception. Cet appel de projets ciblé vise ainsi à répondre à ce besoin et à accroître l'offre. Les initiatives qui seront sélectionnées auront des bénéfices concrets pour des citoyennes et des citoyens de la Mauricie. C'est en additionnant plusieurs mesures pour favoriser la création rapide de logements que nous réussirons à répondre à cette demande importante. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, député de Trois-Rivières

« La situation du logement en Mauricie commande une série d'actions concertées qui ont pour objectif d'améliorer rapidement l'offre d'espaces locatifs pour les individus. Nous souhaitons vivement que l'appel de projets ciblé d'aujourd'hui serve rapidement d'incitatif à la construction de logements ou à la requalification de certains immeubles sur l'ensemble du territoire mauricien. »

Guy Veillette, représentant de la Table des élus de la Mauricie et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Yvana Labouba, Attachée régionale, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, 819 995-6315, [email protected]