Fixée à une grue, l'IA débarque au Québec sur les chantiers de construction

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à bord d'une grue que l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (loT) amélioreront la gestion des chantiers de construction grâce à un partenariat entre la firme québécoise CREO Solutions, experte en innovations dans le domaine de la gestion de projet et Versatile, une entreprise israélienne, spécialisée dans la collecte et l'utilisation des métadonnées pour faciliter de la prise de décision sur les chantiers de construction.

Un financement de 80 millions de dollars vient d'être octroyé au développement de la technologie CraneView, conçue par le groupe Versatile, qui, montée sous le crochet d'une grue pourra recueillir, au jour le jour, et grâce à des capteurs ultraperformants, des milliers de points de données. Une fois analysées, ces informations, recueillies de façon quotidienne, permettront de rationaliser la prise de décision sur les chantiers, d'optimiser les processus, d'améliorer la productivité des équipes, de sécuriser les lieux de travail, d'empêcher le retard et de vérifier l'état du matériel.

« Nous croyons que les faits ne mentent pas et que l'utilisation de données mesurables rendront les processus de l'industrie de la construction plus transparents et performants », avance Enzo Conte, président-directeur général et co-fondateur de CREO Solutions, dont le siège social est à Montréal.

« L'utilisation de l'intelligence artificielle sur les chantiers de la construction s'inscrit dans une suite logique des améliorations offertes en gestion de projet par CREO Solutions », estime Enzo Conte.

Les innovations et l'amélioration des processus de l'industrie de la construction ont toujours fait partie de l'esprit des fondateurs de CREO Solutions, Jean-François Bertrand-Pelletier et Enzo Conte. Ensemble, ils cumulent près de trente ans d'expérience dans les grands projets urbains tels que le Tramway de la Ville de Québec et le CHUM. En 2010, ses fondateurs ont fait partie des premiers au Québec à utiliser les plateformes collaboratives infonuagiques et à instaurer les standards reconnus en gestion de projet. CREO Solutions compte une vingtaine d'experts qui accompagnent les entreprises afin d'optimiser leurs opérations en analysant leurs données. Ainsi, les décisions prises sont éclairées par le business intelligence et la transformation numérique.

« L'industrie de la construction peut être innovante, avant-gardiste et digne des investissements internationaux en technologies de pointe », a déclaré Meirav Oren, présidente-directrice et co-fondatrice de Versatile.

L'investissement de 80 millions fait partie de la deuxième phase de financement et provient principalement de sociétés œuvrant dans les technologies telles qu'Insight Partners et Tiger Global Management. La première partie comptait un montant initial de 20 millions de dollars.

