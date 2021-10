Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec investit près de 700 000 $ en soutien au Festival du nouveau cinéma de Montréal

QUÉBEC, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 689 000 $ au Festival du nouveau cinéma de Montréal qui aura lieu jusqu'au 17 octobre, dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 305 000 $ dans le cadre du volet 4 du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 264 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. Enfin, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie la somme de 120 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

« Le Festival du nouveau cinéma de Montréal célèbre cette année son 50e anniversaire. Cette longévité est la preuve qu'il occupe une place spéciale dans le cœur des cinéphiles. Cette édition anniversaire nous offre une programmation en formule hybride alliant activités, courts et longs métrages qui mettront en lumière le talent des artistes et artisans québécois. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec, et c'est pourquoi nous soutenons cet événement incontournable pour le public et les artisans du 7e art. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Au fil des ans, la renommée du Festival du nouveau cinéma de Montréal a contribué à la reconnaissance du Québec comme destination événementielle de choix. Je suis heureuse que votre gouvernement appuie ce rendez-vous cinématographique qui, en 50 ans, a permis à des milliers de festivaliers d'aller à la rencontre de ces créateurs d'émotions qui ont su les toucher avec leurs œuvres. Je lève mon chapeau aux organisateurs qui font vivre aux cinéphiles la magie du grand écran de façon agréable et sécuritaire, notamment avec des projections extérieures. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour afin de parcourir Montréal et ses environs, riche en attraits et en expériences touristiques de grande qualité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis 50 ans, le Festival du nouveau cinéma contribue au dynamisme de notre industrie cinématographique. Non seulement sa programmation diversifiée, audacieuse et attrayante accroît le rayonnement de la métropole, mais elle met également de l'avant les talents d'ici. Le gouvernement est fier d'appuyer ce rendez-vous qui positionne Montréal comme lieu culturel animé faisant le bonheur des cinéphiles de partout. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

