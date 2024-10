Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 413 000 $ à MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal

Montréal, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 413 000 $ à Printemps numérique pour l'organisation de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal, qui se déroule jusqu'au 18 octobre prochain.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'édition 2024, la sixième de MTL connecte, se déroule à l'École NAD-UQAC sur le thème de la métamorphose. Conférences, ateliers et rencontres sont au programme des quatre journées d'échange et de partage sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la culture et la créativité ainsi que l'éducation et l'inclusion numérique.

Citations :

« MTL connecte contribue à renforcer la visibilité de notre métropole à l'international et à consolider son rôle de leader dans un secteur en pleine croissance. Chaque année, ce sont des centaines de délégués internationaux qui choisissent Montréal pour alimenter leurs réflexions. La transformation numérique contribue grandement au développement économique de plusieurs domaines. On peut être fiers d'accueillir chez nous un événement de cette ampleur. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les défis liés à la révolution du numérique, auxquels fait face le milieu culturel, sont nombreux. La plateforme de réflexion et d'échange que propose MTL connecte est essentielle dans un univers en constante métamorphose. C'est pour cette raison que je remercie Printemps numérique de mettre sur pied cet événement incontournable pour les actrices et acteurs du numérique. Je me réjouis particulièrement de la tenue, le 16 octobre, de la quatrième édition des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, présentés dans le cadre de MTL connecte. Cette journée de rencontres est le fruit d'une grande collaboration entre le Québec, la France et Printemps numérique. Je souhaite à toutes et tous une Semaine numérique de Montréal bouillonnante de nouvelles perspectives! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« MTL connecte est un rendez-vous annuel qui permet au Québec de briller sur la scène internationale. Mettant à l'honneur la francophonie économique, il représente une belle occasion de renforcer les liens que le Québec entretient avec les différentes nations francophones. Je suis fière de voir que nous nous imposons comme un carrefour technologique et un acteur clé dans la francophonie numérique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La cybersécurité et l'intelligence artificielle représentent des enjeux importants, mais également des occasions à saisir pour de nombreux acteurs, incluant le gouvernement. En mettant de l'avant les écosystèmes québécois et internationaux de l'industrie numérique, MTL connecte favorise des collaborations fructueuses ainsi que des échanges sur les meilleures pratiques à mettre en place. Le Québec peut s'estimer chanceux d'accueillir un tel événement. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie accorde un montant maximal de 250 000 $ à Printemps numérique pour soutenir l'organisation de l'événement MTL connecte. Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du volet 2 - Projets structurants d'organismes en appui au développement des secteurs stratégiques et des régions du Programme d'appui aux projets de développement économique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient Printemps numérique, qui organise MTL connecte, grâce à une somme de 50 000 $ versée dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 - Invitation. De plus, le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de la Culture de France mandatent Printemps numérique pour la réalisation des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, qui se tiendront le 16 octobre pendant l'événement MTL connecte.

mandatent Printemps numérique pour la réalisation des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, qui se tiendront le 16 octobre pendant l'événement MTL connecte. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie contribue à la tenue de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal en accordant une somme de 10 000 $ provenant du Projet de coopération Québec-Wallonie.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique contribue à la tenue de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal en accordant une commandite de 3 000 $.

