Fabien Major annonce la fin de sa relation professionnelle avec Antoine Chaume-Legault

MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - Fabien Major, chroniqueur financier et planificateur réputé basé à Montréal, annonce aujourd'hui la cessation immédiate de sa collaboration professionnelle avec Antoine Chaume-Legault. Cette décision, prise après mûre réflexion, reflète l'engagement de son équipe à maintenir les plus hauts standards de conduite professionnelle et de service à la clientèle.

La pratique d'affaires de M. Major, forte d'un quart de siècle d'excellence dans les communications et l'industrie des services financiers, a bâti sa réputation sur la confiance, l'intégrité et un engagement inébranlable envers la confidentialité des clients. Ces valeurs fondamentales ont été la pierre angulaire du succès de Fabien Major et ont guidé sa croissance au cours des 25 dernières années.

"Dans notre domaine, la confiance de nos clients est primordiale", déclare Fabien Major. "Nous avons toujours mis en avant notre professionnalisme, notre discrétion et la qualité de nos services. Il est crucial que chaque membre de l'équipe adhère à ces valeurs sans exception."

La décision de mettre fin à la collaboration avec M. Chaume-Legault découle d'une divergence irréconciliable dans les pratiques professionnelles et les normes éthiques. Bien que les détails spécifiques restent confidentiels, M. Major souligne que cette action est nécessaire pour maintenir l'engagement de l'entreprise envers ses clients et protéger l'intégrité de ses opérations.

M. Major tient à rassurer ses clients et partenaires : ce changement n'affectera pas la qualité du service qu'ils reçoivent. L'équipe reste dédiée à fournir des services exceptionnels de gestion de patrimoine et de conseil financier, continuant à opérer avec le même niveau d'expertise, de professionnalisme et d'attention aux détails.

À propos de l'équipe de Fabien Major :

Fondée il y a plus de 25 ans, elle s'est imposée comme une référence de confiance en matière d'éducation, de planification financière et de gestion de patrimoine dans la région de Montréal et partout dans la francophonie canadienne. L'équipe de Fabien Major offre des solutions financières complètes et sur mesure pour les particuliers et les familles nanties.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter : Lionel Dossou, [email protected] Ou Sylvie La Serra, [email protected], 514-927-0193