CALGARY, AB, le 14 août 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel et ancestral visé par le Traité no 7, qui comprend les Premières Nations Pieds-Noirs de Siksika, Piikuni et Kainai, les Premières Nations Stoney Nakoda de Chiniki, Bearspaw et Goodstoney, et la Première nation Tsuut'ina - Ignite Strategic, société de services-conseils en immobilier, se joint à EY pour fournir à ses clients des conseils stratégiques et une expertise transactionnelle en tirant parti de l'étendue de ses perspectives éclairées sur le marché et de sa stratégie reconnue dans le secteur.



« Nous sommes ravis de nous associer à Ignite Strategic pour élargir et approfondir les capacités en immobilier transactionnel d'EY afin d'aider nos clients en Alberta et ailleurs au Canada à se préparer à un avenir axé sur les données grâce à des plateformes de pointe », affirme Zachary Pendley , leader du groupe Immobilier transactionnel et accueil chez EY Canada.



Fondée par David Ford et Jeremy Tomalin-Reeves , Ignite Strategic s'est solidement implantée dans le marché albertain au cours des 16 dernières années, se forgeant une réputation pour sa capacité à produire des résultats concrets. Travaillant auprès de clients issus du secteur public et des secteurs de l'immobilier résidentiel, des propriétés à usage mixte et des centres de villégiature, Ignite Strategic fournit à ses clients des conseils stratégiques dès les premières étapes d'un projet et facilite l'obtention de capital afin de dégager de la valeur et d'améliorer celle des actifs, donnant lieu à des solutions de développement optimales pour chaque possibilité.

Parmi les réalisations notables d'Ignite Strategic, mentionnons sa collaboration avec un important client du secteur du réaménagement immobilier en tant que membre clé de l'équipe de conception et de planification. À ce titre, Ignite Strategic a fourni des conseils sur l'élaboration d'un plan directeur ainsi qu'une expertise en profilage de produits et en positionnement pour la création d'un projet d'aménagement général évalué à 5 G$. Elle a également joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la stratégie de vente de terrains et l'établissement de partenariats avec des promoteurs, ciblant plus de 150 partenaires provenant des secteurs résidentiel, commercial et de l'hôtellerie partout au Canada. Cette initiative a permis de bien positionner le projet d'aménagement, en misant sur des solutions pertinentes pour le marché, de solides partenaires d'aménagement stratégique et un programme immobilier synergique mis en marché à l'aide d'un centre novateur de commercialisation touristique.



« Depuis toujours, nous nous faisons un point d'honneur d'allier notre connaissance approfondie du secteur à notre sens de l'innovation pour nous assurer que chaque stratégie mise en place correspond expressément aux besoins précis du client, ajoute M. Ford. En unissant nos forces à celles d'EY, nous pouvons élargir nos activités et accéder à davantage de ressources en matière d'évaluation, de conseil en infrastructures et de marchés financiers de même qu'à une expertise en assurance et en fiscalité pour offrir aux clients des solutions personnalisées qui augmentent la valeur de leurs placements immobiliers et atténuent les risques qui s'y rattachent. »



Ensemble, EY et Ignite Strategic donneront aux clients les moyens de composer avec la complexité des transactions immobilières et de trouver des solutions pertinentes, en s'assurant que les objectifs stratégiques sont en phase avec les demandes, en atténuant les risques et en renforçant leur compétitivité sur le marché dynamique d'aujourd'hui.



« En tirant parti d'une technologie de pointe, nous améliorons l'efficience et l'efficacité de nos analyses de marché, ce qui procure aux clients des avantages considérables alors que nous décortiquons les aspects complexes du marché immobilier en Alberta et que nous cherchons à étendre notre présence au Canada », ajoute M. Tomalin-Reeves.

