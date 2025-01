Enquête indépendante sur l'événement survenu à Carignan le 2 juillet 2022 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 6 février 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et policières de la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL).

Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Carignan le 2 juillet 2022.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 2 juillet 2022, à 8 h 32, un appel est fait au 911 par une femme pour rapporter un incident qui semble relié à de la violence conjugale. Des policiers de la RIPRSL sont dépêchés sur les lieux. La première policière arrivée sur place prend contact avec la femme se trouvant à l'extérieur de la résidence. Cette dernière indique que son conjoint l'a frappée à son réveil et qu'il se trouve à l'intérieur de la maison en possession d'un couteau. Elle ajoute qu'il est sous l'effet de l'alcool et tient des propos à la fois inquiétants et incohérents.

D'autres policiers arrivent sur les lieux à 8 h 44 et sécurisent le périmètre. Deux d'entre eux entrent dans la maison et sont en mesure de voir l'homme qui se tient debout, couteau à la main, menaçant de se blesser avec le couteau. Ils discutent avec lui et le somment de lâcher son couteau ainsi que d'accepter leur aide, en vain. L'homme s'inflige des blessures importantes avec le couteau, blessures qui le mettent hors d'état de s'en prendre aux policiers. Il est immédiatement désarmé et pris en charge par les ambulanciers.

Transporté dans un centre hospitalier de Montréal, il recevra son congé de l'hôpital cinq jours plus tard.

Analyse du DPCP

L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.

Dans la présente affaire, les policiers n'ont pas eu recours à l'usage de la force pour venir en aide à l'homme qui s'était infligé des blessures avant l'intervention des policiers. En l'absence d'utilisation de la force par les policiers, il n'y a pas lieu d'en évaluer la légalité.

Les mesures prises par les policiers se sont limitées à éloigner l'arme de l'homme et laisser les ambulanciers lui prodiguer les premiers soins avant son transport vers l'hôpital.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et policières de la RIPRSL impliqués dans cet événement.

